«النيابة الاتحادية» تطلق «الممر الذكي»

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

أعلنت النيابة العامة الاتحادية عن إطلاق مبادرة «ممر النيابة العامة الذكي»، وهي مبادرة ذكية تهدف إلى التحقيق والتصرف والتنفيذ في القضايا الجزائية الخاصة بالمتهمين المسافرين عبر منافذ الدولة خلال مدة تراوح بين 15 و30 دقيقة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة الاتحادية، المستشار أحمد الحمادي، أن المبادرة تهدف إلى سرعة إجراءات التقاضي في الدعوى الجزائية، وتسهيل الإجراءات لمستخدمي منافذ الدولة (القادمون والمغادرون)، وتقليل تكاليف الإجراءات العادية.

وأوضح أن المبادرة تسهم في عدم عرقلة إجراءات السفر على مستخدمي منافذ الدولة، عن طريق ممر ذكي يوجه أي شخص مطلوب في قضية جزائية إلى بوابة ذكية لتنفيذ الأحكام الجزائية في حالة الغرامة بطريقة ذكية وسهلة الاستخدام، أو الاتصال عن بُعد في بعض القضايا الجزائية عن طريق «الفيديو كونفرنس»، والعرض على عضو النيابة المختص في بعض القضايا، مثل قضايا الأمر الجزائي، والتنفيذ وإنهاء إجراءات الدعوى في مدة بسيطة لإتمام عملية السفر بسهولة من دون الحاجة إلى منعه من السفر أو اتخاذ الإجراءات العادية.

وأضاف أن هذه المبادرة ترجمة للمحور الوطني «مجتمع آمن وقضاء عادل»، أحد محاور رؤية الإمارات 2021 التي تهدف إلى تعزيز عدالة القضاء والاستمرار في ضمان حقوق الأفراد والمؤسسات من خلال نظام قضائي فاعل، يصل بالدولة إلى أن تكون بين أفضل الدول في العالم في كفاءة النظام القضائي.