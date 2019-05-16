«استئناف أبوظبي الاتحادية» تصدر أحكاماً بحق مدانين في قضايا أمنية

المصدر: أبوظبي - وام

حكمت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية أمس، على أربعة متهمين (عرب) بالسجن المؤبد، بعد إدانتهم بما أسندته إليهم نيابة أمن الدولة من اتهامات بالتخطيط للقيام بارتكاب جرائم إرهابية وأعمال تخريب ضد منشآت حيوية في البلاد.

وأمرت المحكمة بإبعادهم عن البلاد بعد انقضاء مدة الحكم الصادر بحقهم ومصادرة أجهزة الاتصالات وأجهزة الكمبيوتر والهواتف النقالة كافة، وتحميلهم المصروفات القضائية.

كما حكمت المحكمة بمعاقبة متهمين عربيين بالسجن لمدة 10 سنوات، بعد إدانتهما بما أسندته إليهما نيابة أمن الدولة من اتهامات بالمشاركة في التخطيط لارتكاب جرائم إرهابية وأعمال تخريب ضد منشآت حيوية في البلاد.

وأمرت المحكمة بإبعادهما عن البلاد بعد انقضاء مدة الحكم الصادر بحقهما ومصادرة أجهزة الاتصالات وأجهزة الكمبيوتر والهواتف النقالة، وتحميلهما المصروفات القضائية.

وقضت المحكمة بتغريم المدان الثاني مبلغ 3000 درهم عن تهمة حيازة بندقية هوائية من دون ترخيص.

وقضت المحكمة أيضاً ببراءة خمسة أشخاص (عرب)، من التهم المنسوبة إليهم.

وكانت نيابة أمن الدولة قد وجهت إلى المجموعة المكونة من 11 شخصاً تهمة تشكيل خلية إرهابية تابعة لجماعة حزب الله في لبنان، والتخطيط للقيام بأعمال تخريب إرهابية ضد منشآت وأماكن حيوية في دولة الإمارات، وحيازة متفجرات وأجهزة تفجير عن بُعد.