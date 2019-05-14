تأييد السجن سنة لـ 3 متهمين بسرقة رجل أعمال

المصدر: محمد فودة - دبي

أيدت محكمة الاستئناف في دبي، حكماً قضت به محكمة الجنايات، بالسجن عاماً واحداً لثلاثة مدانين باستدراج رجال أعمال بدعوى بيع عملات رقمية (بيتكوين)، مقابل نحو مليون درهم، ثم اعتدوا عليهم وسرقوا المبلغ الذي أحضروه لشراء العملة الرقمية.

وبحسب تحقيقات النيابة فإن المتهمين نشروا إعلاناً على «فيس بوك» يفيد بحيازتهم مجموعة من عملة بيتكوين، فأبدى رجال أعمال صينيون اهتمامهم بالصفقة وتواصلوا معهم، ثم اتفق الطرفان على اللقاء في منطقة الرفاعة.

وأشارت التحقيقات إلى أنه أثناء التفاوض بشأن الصفقة اقتحم المكان فجأة عدد من الأشخاص ادّعوا أنهم رجال شرطة وقيّدوا المجني عليهم، ثم سرقوا منهم 800 ألف درهم.

وأفادت بأن أحد المجني عليهم استطاع تحرير نفسه، والإمساك بأحد المتهمين واحتجازه بالشقة حتى وصلت الشرطة.

وقال أحد المجني عليهم في تحقيقات النيابة العامة، إن المتهمين عرضوا عليهم صوراً للعملة ووثائق تثبت ملكيتهم لها، قبل أن يقتحم رجال الشرطة المزيّفون المكان ويسرقوهم.

وبحسب التحقيقات فإن شرطة دبي استطاعت تعقّب المشتبه فيهم من خلال رقم لوحة السيارة التي استخدموها في الهروب من موقع الجريمة، وأحالت النيابة العامة في دبي ثمانية متهمين في القضية إلى محكمة الجنايات، وأنكروا أمامها ارتكاب جناية الاحتجاز والسرقة بالإكراه، وأدانت المحكمة ثلاثة منهم، وبرأت خمسة آخرين لنقص الأدلة، وقضت بحبس كل من المتهمين الثلاثة عاماً ثم الإبعاد، بتهمتَي الاحتجاز والسرقة بالإكراه، وطعنت النيابة العامة ضد حكم محكمة أول درجة لكن أيدت محكمة الاستئناف الحكم.