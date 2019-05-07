عصابة دولية تحاول تهريب 3.2 ملايين قرص مخدر بطريقة احترافية

المصدر: محمد فودة - دبي

باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة خمسة متهمين، ضمن عصابة دولية، متهمين بحيازة ثلاثة ملايين و203 آلاف و534 قرصاً مخدراً، تزن نحو 505 كيلوغرامات من مادة إمفيتامين.

وأفاد ضابط من شرطة دبي في تحقيقات النيابة العامة بأن المتهم الأول معاون لعضو في تشكيل عصابي دولي، يباشر نشاطه في ثلاث دول مختلفة، وحاز المخدرات بقصد نقلها وشحنها إلى إحدى الدول الخليجية المجاورة.

وقال الشاهد إن معلومات وردت إلى الإدارة حول وجود المتهم في منطقة رقة البطين، فتم تشكيل فريق عمل من رجال المكافحة، ورصدت سيارة المتهم، الذي كان يقودها بطريقة احترافية، تدل على محاولته اكتشاف ما إذا كان يتعرّض للمراقبة، وانتقل من شارع إلى آخر بعض الوقت، حتى وصل إلى بناية في منطقة البطينة، وترجل من السيارة بعد أن تركها في مواقف البناية ثم دخل، فتم دهمه، وألقي القبض عليه.

وبتفتيشه ذاتياً لم يتم العثور على أي ممنوعات، لكن بتفتيش سيارته عثر على حقيبتين كبيرتين، بداخلهما أكياس برتقالية اللون، مكتوب عليها «الشاعر عدس»، وتحتوي على كميات كبيرة من العقاقير المخدرة، وبسؤاله عن محتويات الحقائب لم يرد، وأفاد بأنه موجود في البناية للمكوث في شقة منحه المتهم الرابع في القضية مفتاحها.

وبالاستفسار منه عن تفاصيل الواقعة، أفاد بأنه التقى المتهمين الثالث والرابع، حيث تربطه بهما علاقات تجارية في تصدير مادة النسوار، واتفقا معاً على نقل شحنة إلى دولة خليجية، وأرسل إليه المتهم الثالث رقم شخص يقيم في دولة عربية، تبين لاحقاً أنه عضو في تشكيل عصابي دولي، وطلب منه الأخير إيقاف سيارته في أي مكان، وإرسال موقعها عبر نظام تحديد المواقع، من خلال تطبيق «واتس أب»، ثم وضعوا له حقائب في السيارة، ظن في البداية أنها سجائر، لكن علم لاحقاً أنها عقاقير مخدرة.

أما المتهمان الثالث والرابع فتربطهما صلة قرابة، ويعملان في مجال تصدير ونقل البضائع، واتفق معهما شخص من جنسيتهما نفسها على نقل حقيبة تحوي أقراصاً مخدرة، مقابل 200 ألف درهم، وسيتسلمانها من المتهم الأول، والتقيا فعلياً مع المتهم الأول، بعد سلسلة من الإجراءات الاحترازية، ثم حصلا منه على الحقيبة، وكانا متخوفين من أن يشي بهما إلى الشرطة، فأخفيا الحقيبة لاحقاً لدى المتهم الخامس، كما تم ضبط متهم آخر، وأحيل إلى المحاكمة.