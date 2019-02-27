امرأة تتهم زوجها بتحطيم هاتفيها

المصدر: الفجيرة-الإمارات اليوم

نظرت محكمة استئناف الفجيرة قضية خليجي متهم بالاعتداء على زوجته بالضرب، وتحطيم هاتفيها النقالين، نظراً لخلافات بينهما.

وفي التفاصيل، أقامت الزوجة دعوى ضد زوجها، تتهمه بالاعتداء عليها بالضرب، وتحطيم هاتفيها المحمولين، نتيجة خلافات قائمة بينهما، إلا أن الزوج أنكر خلال مثوله أمام الهيئة القضائية تهمة الاعتداء بالضرب عليها، وأقر بالتهمة الأخرى المتمثلة في تحطيم هاتفين نقالين.

وأشار الزوج إلى أن الحياة الزوجية لاتزال قائمة بينهما، وأن أبناءه جميعهم كانوا حاضرين أثناء الخلاف الذي وقع بينهما، ومنهم من يبلغ من العمر 16 عاماً، وقادر على أن يكون شهاداً، وطلب البراءة عن تهمة التعدي بالضرب، والرأفة والرحمة في تهمة تحطيم هاتفي زوجته. بدورها، حجزت محكمة الاستئناف الحكم في القضية إلى تاريخ الـ12 من مارس المقبل.