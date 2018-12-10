«استئناف دبي» تؤيد حبس سمسار عرض رشوة على ضابط لإخلاء سبيله

المصدر: محمد فودة - دبي

أيّدت محكمة الاستئناف في دبي حكماً أصدرته محكمة الجنايات، بالحبس ثلاثة أشهر بحق سمسار أوروبي متهم بعرض رشوة 150 ألف درهم على ضابط بمكافحة المخدرات في شرطة دبي، بعد ضبطه في منزله متلبساً بحيازة مخدر الكريستال.

وكان المتهم (27 عاماً)، صدر ضده حكم بالسجن في قضية المخدرات خلال نوفمبر الماضي، وحوكم لاحقاً في قضية الرشوة، وذلك بعد أن عرض مبالغ متفاوتة، وصلت إلى 150 ألف درهم على الضابط حتى يخلي سبيله.

وقال الضابط، في تحقيقات النيابة العامة، إن معلومات وردت تؤكد أن المتهم يحوز مخدرات ويتعاطاها، فتوجه ضمن فريق لضبطه داخل منزله في منطقة جميرا، حيث عثر على مخدر الكريستال، وتم اقتياده إلى دورية الشرطة، وجلس في المقعد الخلفي.

وأضاف أنه فوجئ بالمتهم يسأله عن المبلغ الذي يريده حتى يخلي سبيله، فلم يرد عليه، فعرض 50 ألف درهم، لكن لم يرد عليه أيضاً، فعرض المتهم 100 ألف درهم، ثم رفع المبلغ إلى 150 ألف درهم، وأبلغه بأنه سيسحب له المبلغ إذا أوصله إلى أقرب بنك، فأبلغ الضابط عن الواقعة فور وصوله إلى مركز الشرطة.

وبسؤال المتهم في محضر استدلال الشرطة أقر بواقعة عرض رشوة على ضابط الشرطة، لكنه أنكر التهمة في المحكمة، وقضي عليه بالحبس ثلاثة أشهر و150 ألف درهم غرامة من محكمة أول درجة، فطعن على الحكم أمام محكمة الاستئناف التي أيدت الحبس والغرامة.