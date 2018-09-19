اتهام رجل بـ «عضّ» زوجته

المصدر: محمد الرفاعي – الشارقة

بدأت محكمة الجنح في الشارقة النظر في اتهام زوج شاب (عربي) بالاعتداء على زوجته بالعض والضرب، وإحداث إصابات في جسمها، بعد أن اكتشفت خيانته لها، وفقاً لما أكدته المجني عليها في أوراق النيابة العامة.

وواجهت المحكمة المتهم بما نسب إليه، فاعترف بصحته، مؤكداً أنه كان في حالة انفعال عصبي، واعتذر للمجني عليها (زوجته) وللهيئة القضائية عن تصرفه، إلا أن المجني عليها أنكرت أنه كان في حالة انفعال. وقالت إنها زوجة المتهم منذ سنوات، وأم طفلته، مضيفة أنها تعمل طوال اليوم لمساعدته على المصاريف المترتبة عليه، لكنه ضربها بمكنسة، وعضها، ووجه لها ركلات، محدثاً إصابات عدة في جسمها، حال اكتشافها أنه يخونها، لافتة إلى أنها ذهبت إلى المستشفى - بعد أن ضربها بشدة، وأهانها، وطلقها أمام طفلتهما - وحصلت على تقارير طبية تفيد بأنها مصابة إثر عضه لها وضربه إياها بشدة.

وبسؤال الزوجة عن إمكان حل المسألة ودياً بينها وبين زوجها، بسبب وجود طفلة بينهما، قالت إنها لا ترغب في المصالحة، بسبب عدم تقديره لها.

من جانبه، طلب المتهم (الزوج) مهلة لمحاولة التصالح مع زوجته، والتراضي معها، فيما أجلت المحكمة القضية إلى 16 أكتوبر المقبل لتقديم المرافعات.