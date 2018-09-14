حريق ببناية قيد الإنشاء في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

شبَّ حريق في مخلفات فوق سطح بناية «قيد الإنشاء» في أبوظبي، وتم إخماد النيران، وإخلاء العمال الموجودين في الموقع من دون وقوع إصابات.

وتلقى مركز القيادة والتحكم، في إدارة العمليات بقطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي، بلاغاً بنشوب حريق ببناية قيد الإنشاء بجزيرة السعديات في أبوظبي، فتحركت فرق الدفاع المدني من مركزَي السعديات وياس، والدوريات المختصة، إلى موقع الحريق وتعاملت معه على وجه السرعة.

وأوضح مدير عام الدفاع المدني في أبوظبي، العميد محمد معيوف الكتبي، أن التحقيقات لاتزال جارية لمعرفة ملابسات وأسباب الحريق، داعياً إلى ضرورة التأكد من طرق تخزين المواد في الأمكنة الآمنة، مع توافر طفايات حريق بشكل كافٍ.

ودعت الإدارة العامة للدفاع المدني إلى الالتزام باشتراطات السلامة والوقاية في المباني قيد الإنشاء، ومختلف المنشآت التجارية.