براءة امرأة من إصابة زوجها بعاهة مستدامة

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

قضت محكمة الجنايات في دبي ببراءة امرأة خليجية، متهمة بالاعتداء على زوجها، وإحداث عاهة مستدامة له، فيما أحيل زوجها، المتهم بالاعتداء عليها هو أيضاً، إلى محكمة الأسرة.

وقالت شاهدة عيان إنها كانت في منزل الزوج حين حضرت زوجته برفقة والدها وشقيقتها لرؤية أبنائها، وفوجئت بأم الزوج تخرج مسرعة من غرفتها وتنادي ابنها، محذرة إياه من أن زوجته أخذت أبناءهما معها، فهرول الزوج إلى الخارج ليشاهد زوجته تتحرك بمركبتها ومعها الأبناء وشقيقتها ووالدها، فطرق باب النافذة مطالباً إياها بأن توقف السيارة، لكنها رفضت ذلك، واعتدت عليه مرات عدة بقوة من خلال ضرب يديه بباب السائق. وكشف تقرير الأدلة الجنائية أن الزوج تعرض لصدم شديد بجسم صلب، استلزم علاجه لأكثر من 20 يوماً، كما تأكدت إصابته بعاهة مستدامة بنسبة 7% في حركة مفصل إحدى يديه.

وأفادت التحقيقات بأن الزوج اعتدى على سلامة جسم زوجته، وسبب لها إصابات في جسدها لمدة لا تزيد على 20 يوماً، دون أن تخلِّف عاهة مستدامة.

ودفع محامي الزوجة، سعيد الغيلاني، بأن الإصابات التي تعرض لها الزوج كانت قبل الواقعة، ولم يكن للزوجة دخل فيها، لذا قضت المحكمة ببراءتها.