"الأحوال الشخصية في دبي" تنظر نزاعاً بين زوجين على يخت قيمته 1.6 مليار درهم

المصدر: محمد فودة - دبي

تعتزم محكمة الأحوال الشحصية في دبي قريباً حسم مصير يخت بالغ الفخامة قيمته تناهز 350 مليون جنيه استرليني أي حوالي مليار و600 مليون درهم في إطار معركة قضائية دولية بين المليارير الرووسي الشهير في قطاع النفط فارغاد أركميدوف وزوجته السابقة تيتانيا أخمدوف، التي استطاعت نقل المعركة إلى بريطانيا والحصول على حكم بتسوية ضخمة بلغت 453 مليون جنيه استرليني.

واحتجز اليخت "لونا" الذي يعد أحد أفخم اليخوت في العالم بواسطة السلطات المعنية في دبي خلال شهر فبراير الماضي وفق مذكرة قضائية في إطار النزاع بين المليارير الروسي وزوجته السابقة حول تسوية الطلاق التي حددتها محكمة انجليزية بـ 453 مليون جنيه استرليني، وتم تحريك اليخت أخيراً من الحوض الجاف إلى ميناء راشد استعداداً لحسم النزاع.

وشرعت المحكمة التجارية في دبي في النظر بالقضية بداية، لكن أحيلت أخيراً إلى محكمة الأحوال الشخصية بناء على طلب من محامي الزوج، باعتبارها نزاعاً بين زوجين، وعقدت المحكمة جلسة استماع أمس وقررت تأجيل النظر في القضية لجلسة بتاريخ 26 أغسطس الجاري لتحدد ما إذا كان اليخت سوف يكون من نصيب ملياردير النفط أو زوجته السابقة.

ورفض الملياردير الروسي الاعتراف بالتسوية التي صدرت في بريطانيا، وأفاد بأنه طلق زوجته في موسكو عام 2000 وعلى الرغم من اعترافها بأنها كانت على علاقة طويلة بخبير تقني بريطاني لفترة طويلة إلا أنه ظل ينفق عليها ببذخ، لكنها أقامت ضده دعوى قضائية في بريطانية عام 2012 وحصلت بموجبها على حق في تسوية قيمتها 453 مليون استرليني من ضمنها اليخت محل النزاع.