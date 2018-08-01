محاكمة مدير آسيوي معتاد التحرش بالخادمات

المصدر: محمد فودة - دبي

باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة مدير أسيوي تحرش بخادمة أسيوية بعد أن استدرجها إلى مقر سكنه في منطقة جميرا بعد اتصاله بالشركة التي تعمل بها، وتبين أن الرجل ذاتها يحاكم في قضية هتك بالإكراه لامرأة أخرى بالأسلوب ذاته.

وبحسب تحقيقات النيابة العامة فإن المتهم استغل انفراده بها وهاجمها متحسسا أجزاء من جسدها لكن استطاعت التخلص منه والهروب ثم إبلاغ مديرها الذي بادر بالاتصال بالشرطة.

وذكرت المجني علهيا في التحقيقات أنها أدركت نوايا المتهم من بداية وصولها إلى الشقة إذ أبلغها بأن عملية التنظيف ربما تستغرق أربع ساعات لكنها أخبرتها بأنه لا يحتاج سوى ساعة واحدة فجلس على السرير في الغرفة وطلب منها تدليكه "مساج" بحجة انه يعاني آلام في ساقه لكنها رفضت وأفهمته بأن عملها يقتصر على النظافة فقط، فتحسس جسدها بشكل خاطف لكنها ابتعدت عنه.

وبعد انتهائها من تنظيف تلك الغرفة حاولت المغادرة لكنها اصطحبها إلى غرفة أخرى أصغر ثم أغلق عليهما الباب وهاجمها وتحرش بها بطرق مختلفة، إلا أنها دفعته واستطاعت الهروب وأخبرت مسؤولها الذي أبلغ الشرطة.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم له سابقة أخرى بتاريخ 31 مايو الماضي إذ أحيل إلى محكمة الجنايات بتهمة هتك عرض امرأة أخرى بالإكراه بالطريقة ذاتها وصدر بحقه حكم بالحبس ثلاثة أشهر والإبعاد.