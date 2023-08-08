«التوازن بين الجنسين» يمثل الدولة في «تمكين المرأة» بمجموعة العشرين

أكدت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، أن النهوض بالتوازن بين الجنسين هو أولوية طويلة الأمد لدولة الإمارات، وأن المرأة تلعب دوراً حيوياً في تحقيق الازدهار والاستقرار وتسهم بفاعلية في النمو الاقتصادي المستدام.

كما أكدت سموها حرص دولة الإمارات على مشاركة المجتمع الدولي مسيرتها الناجحة في التوازن بين الجنسين، والتي شهدت تقدماً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، نتيجة لدعم القيادة الرشيدة وتعزيز الأطر القانونية والتشريعية الداعمة، مشيرة إلى أن هناك كثيراً من التشريعات والسياسات التي تم إصدارها في السنوات الأخيرة تعزز نهج التوازن بين الجنسين الذي اتبعته الدولة منذ تأسيسها، وأسهمت في رفع تنافسية الإمارات عالمياً في هذا الملف الحيوي، مضيفة سموها أن الإمارات - في إطار نهجها التعاوني الدائم - ترحب بالتعاون وتبادل المعرفة والابتكار مع أعضاء مجموعة العشرين والشركاء الدوليين، لوضع استراتيجيات قابلة للتنفيذ تعمل على تعزيز عالم أكثر إنصافاً وشمولية للجميع.

جاء ذلك بمناسبة مشاركة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، ممثلاً لدولة الإمارات في المؤتمر الوزاري حول تمكين المرأة بمجموعة العشرين، الذي عقد في ولاية غوجارات بالهند من الثاني إلى الرابع من أغسطس الجاري تحت شعار «المرأة في قيادة التنمية الشاملة كنقطة تحول بين الأجيال»، ومشاركة المجلس في اجتماعات لجنة التمكين بمجموعة العشرين في الأول من الشهر الجاري، حيث تم خلالهما تناول العديد من الموضوعات المتعلقة بالمرأة، وأهمية تعزيز دورها في جميع المجالات من أجل غد أفضل للبشرية، بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، والدول المدعوة، والمنظمات الدولية، تلبية لدعوة رسمية من جمهورية الهند التي تترأس الدورة الحالية لمجموعة العشرين.

جهود وزارة الخارجية

وأشادت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، بجهود وزارة الخارجية في التعريف بإنجازات الدولة في مجال التوازن بين الجنسين في المحافل الدولية، والإسهام الفاعل للوزارة في تعزيز الشراكات العالمية للمجلس، من خلال بعثاتها الدبلوماسية في مختلف دول العالم والمنظمات الدولية. كما أشادت سموها بجهود لجنة التمكين لمجموعة العشرين التي أسهمت في إيجاد علاقات قوية بين الدول الأعضاء والتزامات بحلول جديدة للتحديات المعقدة.

وقالت سموها: «مع اقترابنا من تنظيم الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف (COP28) الذي تستضيفه دولة الإمارات من الـ30 من نوفمبر إلى الـ12 من ديسمبر 2023، تولي الدولة أولوية حيوية لإدخال المرأة في قلب عملية صنع القرار العالمية»، مؤكدة أن هذه اللحظة المحورية تمثل فرصة لتحقيق تقدم سريع وتحوّلي في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك العمل المناخي وتمكين المرأة من أجل التنمية المستدامة. وأضافت سموها: «نتطلع إلى تسريع تمكين المرأة وزيادة دورها في العمل المناخي من خلال البناء على قوة الثقافة والتمكين التي تمت مناقشتها في المؤتمر الوزاري للتمكين بمجموعة العشرين».

مسيرة التوازن

واستعرض وفد المجلس برئاسة عضو مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، مدير عام المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، حنان منصور أهلي، بمشاركة مدير مشروعات رئيس في المجلس، آيات السالمي، مسيرة واستراتيجية التوازن بين الجنسين في دولة الإمارات، وبحث مع ممثلي عدد من الدول والمنظمات المشاركة في اجتماعات لجنة التمكين بمجموعة العشرين، فرص التعاون المشترك لتعزيز التعاون على مستوى دول المجموعة.

وألقت حنان أهلي كلمة دولة الإمارات في المؤتمر الوزاري حول التمكين، حيث أكدت أن الإمارات تؤمن بأن تمكين النساء العاملات ورائدات الأعمال، بطريقة مستدامة، يتطلب تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية دور المرأة، فضلاً عن بناء بنية سياسية وتشريعية قوية لتعميم التوازن بين الجنسين في جميع القطاعات.

الاقتصاد والثقافة

وقالت في كلمتها خلال جلسة رئيسة في المؤتمر ناقشت العلاقة بين الاقتصاد والثقافة وتأثيرهما في تمكين المرأة، إن الاعتماد على البيانات المصنفة حسب النوع الاجتماعي هو عامل تمكين رئيس في استراتيجية التوازن بين الجنسين في دولة الإمارات 2026، التي تؤكد في الوقت ذاته أهمية إشراك رائدات الأعمال وتمكينهن، مشيرة إلى أن الإمارات بدأت في تطبيق برنامج تجريبي للموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي، تم فيه استخدام بيانات النوع الاجتماعي والسكان، لتحديد فرص إعادة تخصيص التمويل وبناء مبادرات جديدة لتجهيز ودعم وتمويل رائدات الأعمال، مؤكدة أن مثل هذا النهج المنظم في جمع البيانات، هو أفضل ممارسة لبناء بنية تحتية مالية واقتصادية وحكومية أكثر استجابة للنوع الاجتماعي.

وأضافت أن دولة الإمارات تؤمن بأن الاقتصاد القوي والثقافة الصحيحة ضروريان للنهوض بالمرأة وتوفير فرص النجاح لها، مشيرة إلى أن الاقتصادات المتوازنة بين الجنسين، تحتاج إلى الإدماج العادل للمرأة في المجال الاقتصادي، ولاسيما رائدات الأعمال، من خلال التزام ثابت ببناء الثقافة الصحيحة والوعي المجتمعي والبيئة القانونية والسياسية الداعمة التي تمكن النساء والبلدان من الوصول إلى إمكاناتهم الكاملة وتحفيز الابتكار الحقيقي.

رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين:

• «المرأة تلعب دوراً حيوياً في ازدهار الدولة وتسهم بفاعلية في النمو الاقتصادي المستدام».

• «جهود كبيرة لوزارة الخارجية وبعثاتها الدبلوماسية في التعريف بإنجازات الدولة في التوازن بين الجنسين».

حنان أهلي:

• «الإمارات تؤمن بأن الاقتصاد القوي والثقافة الصحيحة ضروريان للنهوض بالمرأة وتوفير فرص النجاح لها».