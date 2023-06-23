خالد بن محمد بن زايد يشهد حفل تخريج الدفعة الـ 18 من «الخدمة الوطنية»

شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، حفل تخريج الدفعة الـ18 من منتسبي الخدمة الوطنية (2022-2023)، الذي عُقد في مركز تدريب سويحان في أبوظبي.

وهنأ سموّه، خلال الحفل، الخريجين الجدد على ما حقّقوه من إنجاز، متمنياً لهم كل التوفيق والسداد في خدمة الوطن، والحفاظ على مصالحه ومكتسباته وإنجازاته.

وحثّهم سموّه على تطبيق ما اكتسبوه من مهارات ومعرفة، خلال البرنامج التدريبي بكفاءة ومسؤولية، في تعزيز قدرات مؤسساتهم الوطنية.

بدأ الحفل بالسلام الوطني، ثم أعقبه تلاوة عطرة لآيات من القرآن الكريم، بعدها قدّم الخريجون عروضاً عسكرية، أظهرت جاهزيتهم للدفاع عن تراب الوطن بروح وطنية عالية، كما قدّموا استعراضات عسكرية لما تلقوه في ميادين التدريب، عكست مهاراتهم ومستوى تأهيلهم.

وبهذه المناسبة، ألقى قائد معهد القوات البرية، العميد الركن مطر محمد الكعبي، كلمة، أكد فيها فخره واعتزازه بتخريج كوكبة جديدة من أبناء الوطن، الذين لبوا نداء الواجب، والتحقوا بالدفعة الـ18 من دورات الخدمة الوطنية، وأثبتوا كفاءتهم وقدرتهم على الالتزام بالفترة التدريبية، التي أسهمت في صقل مهاراتهم وقدراتهم، تعزيزاً لمسيرتهم المهنية، وخدمةً للوطن في شتى مجالات العمل والتخصصات.

حضر حفل التخرج وزير الدولة لشؤون الدفاع محمد بن أحمد البواردي، وعدد من كبار ضباط ومسؤولي وزارة الدفاع، وجمع من أهالي وذوي الخريجين.