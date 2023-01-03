منال بنت محمد: 2022 محطة مميزة في مسيرة «الإمارات للتوازن بين الجنسين»

أكدت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، أن عام 2022 شكل محطة مميزة وانطلاقة جديدة في مسيرة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، إذ شهد إنجازات نوعية على المستويين المحلي والعالمي.

وقالت سموها إن «دولة الإمارات عززت إنجازاتها في مجال التوازن بين الجنسين في 2022 بالتقدم إلى المركز الـ11 عالمياً والأول عربياً بمؤشر المساواة بين الجنسين الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، متقدمةً 38 مركزاً عالمياً خلال سبع سنوات فقط من تأسيس مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين عام 2015، وللعام الثاني على التوالي جاءت في المركز الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بتقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون الصادر عن البنك الدولي، وتقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي».

وأضافت: «مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين شارك بنجاح في إكسبو 2020 دبي من خلال تسليط الضوء على التجربة الإماراتية الناجحة في دعم المرأة والتوازن بين الجنسين على مدى الـ50 عاماً الماضية، إضافة إلى تعزيز شراكاته مع العديد من دول العالم والمنظمات الدولية عبر العديد من الفعاليات والاجتماعات التي نظمت طوال مدة إقامة هذا الحدث العالمي المهم سواء في أجنحة الدول المشاركة أو بجناح المرأة الذي نظم تحت شعار (ازدهار المرأة.. ازدهار للبشرية)، كما شهد 2022 بناء شراكة نوعية مع القطاع الخاص الإماراتي من خلال مبادرة (تعهد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة)».

وأشارت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم إلى أن 56 شركة وطنية وعالمية تعمل في مجالات متنوعة داخل الدولة وخارجها قد انضمت لهذه المبادرة الطوعية الهادفة إلى زيادة نسبة تمثيل المرأة في المناصب القيادية إلى 30% بحلول عام 2025، والعمل على تحقيق التوازن بين الجنسين في هذا القطاع الحيوي الذي يمثل ركيزة رئيسة في تقدم وازدهار دولة الإمارات، كما أسس المجلس بالتعاون مع البنك الدولي مركزاً إقليمياً لتبادل المعرفة وتقديم الاستشارات لمساعدة دول المنطقة على سد فجوات التوازن بين الجنسين.

خطة عمل

وعقد مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين اجتماعه الدوري الرابع والأخير لعام 2022 برئاسة نائبة رئيسة المجلس منى غانم المري، تم خلاله استعراض الموضوعات المطروحة على جدول الاجتماع، والتي تضمنت أبرز إنجازات الربع الأخير من 2022 ومستجدات المشاريع التي يعمل عليها المجلس حالياً ونتائج الشراكات المحلية والعالمية.

من جهتها، قالت منى المري إن المجلس نفذ في الربع الأخير من 2022 مبادرات ومشاريع عدة في إطار خطة عمله المنبثقة عن استراتيجية التوازن بين الجنسين في دولة الإمارات 2022-2026 التي أطلقت في مارس الماضي والهادفة إلى تحقيق ريادة الدولة وتأثيرها عالمياً ودعم حضور المرأة في المناصب القيادية والقطاع الاقتصادي، مؤكدة حرص المجلس على بناء شراكات محلية وعالمية مؤثرة لدعم التوازن بين الجنسين بمختلف قطاعات الدولة وتعزيز مكانة الإمارات بمؤشرات التنافسية العالمية، مشيدةً بجهود المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في متابعة هذه التقارير وتحديد نقاط القوة وسد الفجوات.

وأضافت أن المبادرة الطوعية لتعهد تحقيق التوازن بين الجنسين في القطاع الخاص التي أطلقها المجلس الاستشاري للقطاع الخاص بشأن أهداف التنمية المستدامة، بالتعاون مع مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين واللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة لاقت تجاوباً كبيراً من مؤسسات القطاع الخاص في الدولة، متجاوزة العدد المستهدف للشركات في العام الأول من إطلاقها والمقدر بـ50 شركة.

وأعربت عن تطلعها لانضمام المزيد من الشركات في الفترة المقبلة خصوصاً مع حرص القطاع الخاص دائماً على مشاركة حكومة الإمارات رؤيتها وتوجهاتها، كما قوبلت مبادرة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بتنظيم ورش عمل للحكومات المحلية للتعريف بإطار قياس نتائج مؤشر التوازن بين الجنسين في بيئة عمل الحكومة المحلية بتفاعل كبير من الحكومات المحلية على مستوى الدولة، في تأكيد على تكثيف التعاون مع المجلس لتعزيز المكتسبات المتحققة على مستوى الحكومة الاتحادية بهذا الملف الحيوي.

ورش متواصلة

ولفتت منى المري إلى أنه تم حتى الآن تنظيم ثلاث ورش عمل، الأولى حضرها مسؤولو وممثلو المجالس التنفيذية بكل إمارات الدولة، والثانية بمشاركة المجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة، والثالثة بمشاركة دائرة الموارد البشرية في حكومة الفجيرة وبرنامج عجمان للتميز الحكومي التابع لحكومة عجمان، وستتواصل الورش خلال الفترة المقبلة لبقية الحكومات المحلية.

وحضر الاجتماع وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي خالد عبدالله بالهول، ووكيل وزارة المالية يونس حاجي الخوري، ووكيل وزارة الاقتصاد عبدالله بن أحمد آل صالح، والأمينة العامة للاتحاد النسائي العام نورة خليفة السويدي، والأمينة العامة للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة الريم عبدالله الفلاسي، ووكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون الاتصال والعلاقات الدولية عبدالله علي راشد النعيمي، ووكيلة وزارة تنمية المجتمع المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية حصة تهلك، ومديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء حنان منصور أهلي، والأمينة العامة لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين شمسة صالح.

منال بنت محمد:

• «الإمارات عززت إنجازاتها في التوازن بين الجنسين في 2022 بالتقدم إلى المركز الـ11 عالمياً والأول عربياً بمؤشر المساواة بين الجنسين».

• «56 شركة وطنية وعالمية تعمل في مجالات متنوعة داخل الدولة وخارجها انضمت لمبادرة تعهد تحقيق التوازن بين الجنسين في القطاع الخاص».

منى المري:

• «المجلس حرص على بناء شراكات مؤثرة لدعم التوازن بين الجنسين بمختلف القطاعات وتعزيز مكانة الإمارات بمؤشرات التنافسية العالمية».

العلوم المتقدمة

اطلع أعضاء مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين خلال الاجتماع على مستجدات مركز الإمارات للتوازن بين الجنسين للتميز والتبادل المعرفي، الذي أطلق بالتعاون مع البنك الدولي كمركز إقليمي يهدف لتعزيز التوازن بين الجنسين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إضافة إلى استعراض مجالات التعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي وأنشطة المجلس خلال الاجتماع السنوي المقبل للمنتدى المقرر انعقاده في يناير الجاري بمدينة دافوس السويسرية مع التركيز على تحقيق التوازن في قطاع العلوم المتقدمة.