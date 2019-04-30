قاعدة صينية على القمر خلال 10 أعوام

المصدر: مرصد دبي للمستقبل

تقول الصين إنها ستبني محطةً على القمر للمرة الأولى في التاريخ خلال 10 أعوام. وأعلن رئيس مؤسسة الفضاء الصينية زهانغ كيغيان، عن خطة لإنشاء محطة على القطب الجنوبي للقمر، وفق موقع فيز. تأتي هذه الخطة بالتزامن مع الخطط الطموحة الكثيرة التي تشمل إرسال مسابر قمرية ومحطة مدارية جديدة وبعثة دون طاقم إلى المريخ. لا ريب أنها أهداف عظيمة وصعبة، ولكن تحققها سيجعل من الصين الأولى في مجال الاستكشاف الفضائي.

وناقشت الصين، سابقاً، خطط استبدال محطة الفضاء الدولية عند توقفها عن العمل عام 2024، أو إقامة قاعدة على القمر. وتقدم تصريحات كيغيان جدولاً زمنياً، إذ تخطط الصين لإطلاق أول أجزاء محطة الفضاء في السنة المقبلة، وسيُطلَق مسباران إلى المريخ والقمر في وقت لاحق من العام الجاري. مازال ترتيب الصين لأولويات هذه الخطوات غير معروف، إلا أنها ستمكن رواد الفضاء من قضاء مدة طويلة على القمر، لكن إن كانت الصين تنوي إنهاء المهمة خلال عقد من الزمن، فعلى وكالة الفضاء الصينية المضي سريعاً بالمشروع.

2024

ستتوقف محطةالفضاء الدولية عن العمل واستقبال رواد الفضاء.