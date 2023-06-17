تأسيس مركز لتصنيع مكونات السيارات ذاتية القيادة في أبوظبي

وقعت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي وشركة «فاليو» المتخصصة في تطوير وتصنيع المكونات المتقدمة لتكنولوجيا السيارات الكهربائية ذاتية القيادة، اتفاقية تعاون بشأن تطوير وتعزيز قطاع صناعة السيارات، وإتاحة الفرصة لـ«فاليو» للتواجد في مجال تطوير وتصنيع مكونات السيارات الكهربائية ذاتية القيادة في إمارة أبوظبي.

وتهدف الشراكة إلى تعزيز تطوير الحلول الصناعية والتعاون مع شركات السيارات الكهربائية المحلية الناشئة. وتعمل «فاليو» على استكشاف فرص التطوير والنمو عبر دمج تقنياتها المتطورة ورؤيتها للاستدامة في مجالات جديدة مثل المدن الخضراء.

وتسهم الاتفاقية لتصميم وتصنيع مكونات السيارات الكهربائية ذاتية القيادة في تحسين النقل الذكي والمستدام، وتطوير صناعة النقل، التي تعد ضمن القطاعات ذات الأولوية التي تستهدفها استراتيجية أبوظبي الصناعية، ودعم مبادراتها بما في ذلك التقنيات المبتكرة للثورة الصناعية الرابعة لقيادة تحول أبوظبي نحو الاقتصاد الذكي والدائري والمستدام.

وشهد وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، راشد عبدالكريم البلوشي، توقيع الاتفاقية بين المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة، عرفات اليافعي، ورئيس المركز التقني والمدير العام لـ«فاليو مصر»، تامر علي.

وقال اليافعي: «نتطلع للمضي قدماً في تنفيذ هذه الاتفاقية مع (فاليو)، وذلك ضمن جهودنا المستمرة لتحقيق الأهداف الطموحة لاستراتيجية أبوظبي الصناعية، حيث يتوافق هذا التعاون لتطوير صناعة السيارات الذكية وتأسيس مركز تكنولوجي لتصنيع مكونات السيارات الكهربائية في أبوظبي مع مبادراتنا لضمان تحقيق النمو وتبني التقنيات المتقدمة في إطار قيم ومعايير الاستدامة في مختلف جوانب التنمية الاقتصادية والاجتماعية».

من جهته، قال علي، إن «هذه الاتفاقية ستتيح المجال لشركة (فاليو) لتوفير مكونات السيارات الكهربائية ذاتية القيادة، لمجتمع تصنيع السيارات في أبوظبي، إضافة إلى نقل الخبرات لمجتمعات التعليم المتقدمة تكنولوجياً وعلمياً في أبوظبي».