حمدان بن محمد يطّلِع على ملامح الهيكلة الجديدة لبلدية دبي ودائرة الأراضي والأملاك

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

اطلع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، على ملامح الهيكلة الجديدة لبلدية دبي ودائرة الأراضي والأملاك.

وقال سموه بتغريدة في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "اطلعت اليوم مع أخي الشيخ مكتوم على ملامح الهيكلة الجديدة لبلدية دبي ودائرة الأراضي والأملاك ... الهدف من هذا المشروع كما يريده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تسريع الإنجازات وتطوير الأداء لتعزيز مكانة دبي التنافسية عالمياً بالتعاون مع شركاء نجاحات دبي".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news