محمد بن راشد: «دبــي اليوم غير الأمس»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكم إمارة دبي، قراراً بدمج كل من «اقتصادية دبي» و«دائرة السياحة والتسويق التجاري»، تحت مظلة دائرة جديدة باسم «دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي»، وتعيين هلال سعيد المري مديراً عاماً لها.

وأكد سموه أن الدائرة الجديدة تعمل بفكر القطاع الخاص وتنافسيته وكفاءته وتشاركه في مشروعاتها التنموية.

وحدد سموه للدائرة الجديدة سبعة مستهدفات لترسيخ ريادة دبي الاقتصادية والسياحية، مشدداً في رسالته إلى فريق عمل الدائرة الجديدة على أن «دبي اليوم غير الأمس».

تطوير القطاع الحكومي

وتأتي هذه الخطوة في إطار الخطة التي اعتمدها سموه لتطوير منظومة القطاع الحكومي في إمارة دبي، وسعياً لتعزيز كفاءة ومرونة الأعمال ومواكبة التطورات المستقبلية، بما يعزز من مكانة دبي الريادية في مختلف المجالات، ورفع تنافسيتها الاقتصادية والسياحية، والمساهمة في المحافظة على المستوى العالي من الجودة والأداء في تقديم الخدمات.

دعم التحولات

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إن «الدائرة الجديدة وظيفتها دعم التحولات الاقتصادية والسياحية للإمارة.. تعمل بفكر القطاع الخاص وتنافسيته وكفاءته وتشاركه في مشروعاتها التنموية».

وأكد سموه أن «تاريخ دبي الاقتصادي مر بمحطات عدة أصبحت من خلاله نموذجاً للتنمية الاقتصادية، ووجهة مفضلة للسياحة.. اليوم طموحاتنا أكبر وأولوياتنا مختلفة.. والمنافسة العالمية معنا تتطلب تفكيراً جديداً».

وشدد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على أن دبي خلال تاريخها الاقتصادي، أصبحت نموذجاً عالمياً يحتذى به في تنويع الاقتصاد وجاذبية السياحة، ونسعى للعقد المقبل إلى مضاعفة الجهود، لتكون من أفضل مدن العالم للإقامة والعمل والاقتصاد، من خلال مستهدفات جديدة وضعناها للدائرة، إذ قال سموه: «الاقتصاد والسياحة أعمدة نجاح دبي التنموية.. حددنا للدائرة الجديدة سبعة مستهدفات للفترة المقبلة لترسيخ ريادة دبي الاقتصادية والسياحية».

وفصّل سموه: «حددنا للدائرة مستهدفات بزيادة القيمة المضافة للقطاع الصناعي 150% خلال الأعوام الخمسة المقبلة.. وتوسيع أسواق التصدير الخارجية للمنتجات المحلية بنسبة 50%.. وزيادة نسبة استقطاب السياح بنسبة 40% بحلول 2025».

وأضاف سموه: «رسالتنا لفريق عمل المؤسسة الجديدة: دبي اليوم غير الأمس.. ودبي المستقبل ستعتمد على أدائكم وأفكاركم وجهودكم خلال الفترة المقبلة».

مهام واختصاصات

تهدف «دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي» ضمن مهامها إلى قيادة جهود تطوير قطاع التنمية الاقتصادية، ومتابعة تنفيذ الدورات الاقتصادية في دبي، ورفع تنافسية الإمارة في جذب الاستثمارات الخارجية، وتنمية الصادرات، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على خطط تطويرية لاقتصاد دبي في القطاعات الجديدة، فيما ستشرف الدائرة الجديدة على القطاع السياحي وزيادة جاذبيته، وتعزيز تكامل الأدوار والمشروعات التطويرية بين المؤسسات الحكومية والخاصة في الإمارة في مجال السياحة.

تسهيل الإجراءات

وتدعم الهيكلة الجديدة، متخذي القرار، لرسم السياسات التنموية وعمليات التخطيط، وقياس الأداء الاستراتيجي لقطاع التنمية الاقتصادية في دبي، إذ تسهم التعديلات الحكومية في تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لتأسيس نموذج حكومي مرن في أدائه وسريع في اتخاذ قراراته، إذ سيدعم التعديل تسهيل وتقليص الإجراءات للمتعاملين في مركز خدمة موحد لإصدار الرخص التجارية والسياحية، ما يعزز تنافسية الأعمال في الإمارة، وتعزيز الاستخدام الأمثل للموارد المالية والبشرية في القطاع الاقتصادي والسياحي، فضلاً عن تعزيز التكامل والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في المشاريع الاقتصادية والسياحية.

المستهدفات الرئيسة للدائرة الجديدة

1. جعل إمارة دبي من أفضل خمس مدن في المؤشرات الاقتصادية الرئيسة.

2. استقطاب 100 ألف شركة خلال ثلاثة أعوام.

3. تعزيز زيادة القيمة المضافة للقطاع الصناعي بنسبة 150% خلال خمسة أعوام.

4. العمل على توسيع أسواق التصدير الخارجية للمنتجات المحلية بنسبة 50%.

5. العمل على استقطاب 400 فعالية اقتصادية عالمية سنوياً بحلول عام 2025.

6. تشجيع شركات القطاع الخاص والشركات العائلية لإدراجها في الأسواق المالية والبورصات في دبي.

7. زيادة نسبة استقطاب السياح بنسبة 40%، أي ما يعادل 25 مليون سائح بحلول عام 2025.

نائب رئيس الدولة:



• «وظيفة الدائرة الجديدة دعم التحولات الاقتصادية والسياحية للإمارة.. تعمل بفكر القطاع الخاص وتنافسيته وكفاءته وتشاركه في مشروعاتها التنموية».

• «الاقتصاد والسياحة أعمدة نجاح دبي التنموية.. حددنا للدائرة الجديدة 7 مستهدفات للفترة المقبلة لترسيخ ريادة دبي الاقتصادية والسياحية».



حمدان بن محمد: زيادة القيمة المضافة للقطاع الصناعي وتوسيع التجارة الخارجية

قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في تغريدة لسموه على موقع التدوين «تويتر»: «ضمن الرؤية التطويرية الجديدة بدبي، نعلن عن دمج دائرتي الاقتصاد والسياحة بدبي، وتعيين هلال المري مديراً عاماً للدائرة الجديدة، وتحديد أهداف الدائرة الجديدة في زيادة القيمة المضافة للقطاع الصناعي، وتوسيع التجارة الخارجية والوصول إلى 25 مليون سائح في 2025.. كل التوفيق للفريق الجديد».

وأضاف سموه في تغريدة ثانية: «التغييرات في القطاع الحكومي انعكاس لرؤية جديدة وضعها محمد بن راشد، لتحقيق قفزات تنموية كبيرة ترسخ وضع دبي المدينة رقم واحد عالمياً. والقادم سيكون أجمل وأسرع. شكري وتقديري الشخصي لأخي سامي القمزي على جهوده المخلصة».

مكتوم بن محمد: المرحلة المقبلة تتطلب تنافسية عالية للإمارة

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أنه «ضمن رؤية محمد بن راشد التطويرية الجديدة لدبي، تم الإعلان عن دمج دائرتي السياحة والاقتصاد». وأضاف سموه: «لعبت الدائرتان خلال الفترة السابقة دوراً محورياً لترسيخ دبي عاصمة اقتصادية وسياحية. والمرحلة المقبلة تتطلب تنافسية عالية للإمارة، ما يتطلب تناغماً كاملاً بين القطاعين».

وأضاف سموه في تغريدة على موقع «تويتر»: «لا ننسى شكر الأخ سامي القمزي على جهوده، ولن تنسى دبي جميع من قدم جهوداً إيجابية ومخلصة للإمارة. وتوجيهاتنا للأخ هلال المري بناء جيل جديد من القيادات السياحية والاقتصادية لدبي يستطيعون أخذنا إلى مواقع عالمية جديدة».

هلال المري مديراً عاماً

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قراراً بتعيين هلال سعيد المري، مديراً عاماً لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.

ويمتلك المري خبرة تمتد إلى سنوات في مجال الإدارة والاقتصاد والترويج السياحي لإمارة دبي، وهو حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية لندن للأعمال في المملكة المتحدة.

عمل المرّي في العديد من الشركات الكبرى، وفي قطاعات مختلفة بمنطقة الشرق الأوسط والمملكة المتحدة، حيث سبق له العمل في شركة «ماكينزي وشركاه» McKinsey، وشركة «كيه بيه إم جي» KPMG في لندن، وهو عضو في المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ويشغل منصب رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، ومدير عام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، كما أنه عضو اللجنة العليا لـ«إكسبو 2020 دبي»، وعضو مجلس إدارة مؤسسة دبي للاستثمار.

كما تقلد منصب مدير دائرة السياحة والترويج التجاري سابقاً.

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