«أبوظبي لخدمات الطاقة» ترشّد الاستهلاك في جامعة الإمارات

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت شركة أبوظبي لخدمات الطاقة، أمس، عن توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة الإمارات العربية المتحدة، لبحث سُبل تأهيل الأبنية والمنشآت التابعة لها، ولتحديث أنظمتها لتكون أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة والمياه، ما يعزّز استدامة الطاقة وكفاءتها في مباني الجامعة بمدينة العين.

وبموجب المذكرة، ستعمل «أبوظبي لخدمات الطاقة» مع جامعة الإمارات لتقييم مستويات الاستهلاك الحالية للطاقة والمياه، ووضع خطة شاملة لتحسين كفاءة استهلاك الكهرباء في المنشآت التابعة لها.

وقال المدير التنفيذي لوحدة أعمال النقل والتوزيع في «طاقة»، عمر عبدالله الهاشمي: «إن تعاوننا مع جامعة الإمارات يعدّ خياراً منطقياً بالنسبة لنا، لكون الجامعة سبّاقة في جعل الاستدامة والمسؤولية البيئية في صدارة اهتماماتها».

من جهته، قال مدير جامعة الإمارات العربية المتحدة بالإنابة، الدكتور غالب الحضرمي البريكي، إن «التعاون الجديد يأتي تماشياً مع استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، التي تهدف إلى رفع أسهام الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة في الدولة من 25% إلى 50% بحلول عام 2050».

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