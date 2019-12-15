مليونا مشاهدة لبوابة الموقع الرسمي لحكومة دولة الإمارات خلال نوفمبر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، أمس، عن وصول عدد مشاهدات صفحات الموقع الإلكتروني الرسمي لحكومة دولة الإمارات إلى أكثر من مليوني مشاهدة خلال نوفمبر الماضي، مقابل مليون و200 زيارة شهدتها البوابة في نوفمبر 2018، أي بنسبة زيادة بلغت 67%، حيث زار البوابة أكثر من مليون زائر، منهم 800 ألف زائر جديد.

وأفادت الهيئة في بيان، بأن هذا الإقبال يأتي بعد شهور قليلة من إطلاق حكومة دولة الإمارات النطاق الإلكتروني الجديد للموقع الرسمي، ليكون أول نطاق حكومي في العالم مكون من حرف واحد (U)، بهدف تسهيل وصول جمهور المتعاملين إلى المعلومات والخدمات والمشروعات والاستراتيجيات والقوانين في الدولة.

وأوضحت أن صفحة «الاستعلام عن التأشيرات ورسومها» جاءت في مقدمة الصفحات الأعلى مشاهدة، تلتها صفحة «العطلات الرسمية في الدولة»، ثم صفحة «تأشيرات السياحة».

وقال المدير العام للهيئة، حمد عبيد المنصوري: «انسجاماً مع هدفنا الاستراتيجي بتعزيز أسلوب الحياة الذكي، نحرص على توفير كل المعلومات الحكومية من خلال موقع (u.ae) الذي يمثل الحضور الإلكتروني لحكومة دولة الإمارات على الإنترنت».