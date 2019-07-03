دبي الأولى عربياً في جاهزيتها للمستقبل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

توجت دبي بالمرتبة الأولى عربياً والمرتبة الـ11 عالمياً في «الجاهزية للمستقبل» لعام 2019، وذلك ضمن أحد محاور تقرير «تنافسية المواهب العالمي» الذي أصدره معهد التنمية الإدارية بسويسرا، بالتعاون مع «مكتب دبي للتنافسية» التابع لاقتصادية دبي. ويتكون التقرير من ثلاثة محاور رئيسة هي الاستثمار والتطوير للمواهب المحلية، وجاهزية المدينة للمستقبل بناء على المواهب المتاحة فيها حالياً، ومحور جذب المواهب العالمية الذي احتلت فيه المرتبة الثانية عربياً والمرتبة الـ16 عالمياً.

وتحتل مدينة دبي المركز الـ11 عالمياً في محور الجاهزية للمستقبل نظراً للمواهب المتوافرة فيها، ومن ضمن المؤشرات المكونة لمحور الجاهزية للمستقبل نمو القوى العاملة، حيث تصدرت دبي المرتبة الثانية عالمياً، في حين احتلت دبي المركز الثامن في محور الخبرة الدولية للمدراء، ونالت الإمارة المركز السابع في نسبة الطلبة الأجانب لكل 1000 من السكان.

ويتكون محور الجاذبية للمواهب العالمية من 10 مؤشرات فرعية حققت فيها إمارة دبي نتائج متقدمة في معظمها، منها على سبيل المثال لا الحصر عدد المواهب الأجنبية العاملة داخل المدينة، ومستوى المعيشة، وحماية الأفراد، والممتلكات، ومعدل ضريبة الدخل الشخصي.

وقال مدير عام مكتب دبي للتنافسية، هاني الهاملي: «تستمر جهود مكتب دبي للتنافسية بالتعاون مع جميع الشركاء على الصعيدين المحلي والدولي في سبيل دعم التنمية المستدامة وزيادة فاعلية القطاع الخاص في هذا الخصوص، وتعزيز القدرة التنافسية لإمارة دبي وجعلها في صدارة المدن المفضلة للعيش والاستثمار. ويعمل المكتب على رسم توجهات حكومة دبي، التي دائماً ما تدشن المبادرات والاستراتيجية السباقة، من أبرزها: مركز محمد بن راشد لأبحاث المستقبل، و(10X)، ومسرعات دبي المستقبل، ومنطقة 2071، ومكتب المستقبل، وأكاديمية دبي للمستقبل، وغيرها من المبادرات الداعمة في جعل إمارة دبي أكثر استعداداً واستشرافاً للمستقبل».

وأضاف: «تؤكد هذه النتائج الإيجابية مواصلة حكومة دبي جهودها في الانتقال إلى اقتصاد قائم على المعرفة عبر تشجيع واستقطاب أصحاب الابتكار والموهوبين للاستثمار والإبداع من خلال تبني المبادرات الاستراتيجية السباقة، أبرزها: نظام الإقامة الدائمة (البطاقة الذهبية) للمستثمرين، ورواد الأعمال، وأصحاب المواهب التخصصية، إلى جانب مبادرة (إنشاء أول منطقة تجارية افتراضية في المنطقة)، الرامية إلى تسهيل حصول أصحاب المواهب على رخص تجارية من دون اشتراط الإقامة في دبي».