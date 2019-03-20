«أراضي دبي»: تصنيف المباني من محددات القيمة الإيجارية في 2020

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

كشفت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن مشروع تصنيف المباني الذي تعمل عليه حالياً، والمتوقع الانتهاء منه بالكامل نهاية 2020، سيكون واحداً من المعايير المحددة للقيمة الإيجارية في دبي.

وأكدت أنها تخطط لأن يكون لتصنيف المبنى ثقل نسبي ضمن المعايير التي تضبط عمل مؤشر الإيجارات، وذلك بعد اعتماد الجهات التنظيمية للمشروع بالكامل، بعد التوافق على المعايير، وتوحيدها بين الجهات.

وأوضحت لـ«الإمارات اليوم» أن «تصنيف المباني» من المشروعات المهمة التي أطلقتها «أراضي دبي» في يونيو 2015، وينصبّ على جمع معلومات دقيقة عن العوامل المؤثرة في سعر تأجير الوحدات السكنية داخل المبنى، من موقع ومساحة وإطلالة، مروراً بالخدمات والصيانة، ووصولاً إلى أدق التفاصيل من خدمات مقدمة داخل المبنى، بما فيها صالات رياضية وأحواض سباحة.

وأوضحت أن التصنيف واحتساب عدد النجوم لكل مبنى، يكونان بناء على المؤشرات الـ64، وهي عبارة عن أسئلة توجّه للمالك، مشددة على أن كل المباني في دبي تدخل ضمن التصنيف بالنجوم.

وبينت «أراضي دبي» أن تصنيف المباني في دبي يبدأ من نجمة واحدة وصولاً إلى خمس نجوم، مؤكدة أن المشروع يهدف إلى زيادة دقة «حاسبة الزيادة الإيجارية».

ولفتت إلى أن جهد فريق العمل في المرحلة الأولى بلغ 75 ألف ساعة عمل على مدار عامين ونصف العام، هي فترة عمل المرحلة التي تم فيها جمع البيانات المتعلقة بـ64 معياراً لتصنيف المباني.

وذكرت أن من أهم هذه المعايير ما يخص المواقف، والصيانة، وعُمر المبنى، ونوع المكيف في المبنى، وخلوه من بقع تسريب المياه، ومواقف لهيئة الطرق خارج المبنى، ووجود نظام إنذار للحريق، ووجود جمعية ملاك، فضلاً عن عدد المخارج والسلالم، وشكل المبنى، ومواقف ذوي الهمم، وغيرها من المعايير التي تحدد طبيعة المبنى.