«الجندي».. إصدار خاص يوثق عاماً من العمل الدؤوب

في خطوة تبرز المحطات الوطنية الفارقة في مسيرة دولة الإمارات، وتوثق أبعادها الاستراتيجية، أصدر مكتب سمو وزير الدفاع إصداراً خاصاً احتفاء بمرور عام على تولي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، قيادة هذه الوزارة السيادية في 18 يوليو 2024.

ويستعرض الإصدار الخاص، الذي تم نشره عبر مجلة «الجندي»، بعنوان «حمدان بن محمد.. عام من الشموخ والإنجاز»، بصفحات واسعة، أبرز الإنجازات والمحطات التي ميزت العام الأول لسموه في منصبه، وقدم توثيقاً شاملاً لمسيرة حافلة بالعزم والثقة، مع التركيز على الأدوار البارزة التي اضطلع بها سموه في إيصال رسائل القوة والشراكة من دولة الإمارات إلى العالم، بما يعكس قيادة استثنائية تعمل على ترسيخ التفوق، ورسم ملامح المستقبل بثبات وثقة.

وتعمق الإصدار في رصد الأبعاد المختلفة لشخصية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ومسيرته القيادية، حيث سلط الضوء على ارتباطه العميق بجذور البيت الاتحادي، ما شكل أساساً صلباً لرؤيته الوطنية، كما أفرد مساحة مهمة لزياراته الرسمية التي أسهمت في ترسيخ مكانة الإمارات الدفاعية على الساحة الدولية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية.

ولم يغفل الإصدار عن إبراز رؤية سموه تجاه بناء الإنسان، حيث تناول حضوره ومتابعته لتخريج دفعات جديدة من أبناء القوات المسلحة، مجسداً بذلك حرصه على إعداد أجيال أكثر صلابة وقدرة على صون أمن الوطن ومكتسباته.

ويمثل هذا الإصدار وثيقة مهمة ترصد عاماً من العمل الدؤوب والتطور المستمر تحت قيادة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، شهدت فيه وزارة الدفاع نقلات نوعية على صعيد الجاهزية والكفاءة، وتعزيز الدور الإقليمي والدولي لدولة الإمارات.