مكتوم بن محمد: علامة فارقة في تاريخ دولة الاتحاد

وجّه سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، كلمة بمناسبة الذكرى الـ49 لتوحيد القوات المسلحة، التي تحلّ في السادس من مايو من كل عام، حيث قال سموّه: «يُمثّل السادس من مايو من كل عام علامة فارقة في تاريخ دولة الاتحاد، التي أرسى دعائمها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وإخوانه القادة المؤسسون، لترسيخ دعائم الوحدة، وتوطيد أركان الاتحاد، وتوفير كل المقومات التي تحفظ أمن الوطن، وتحمي مكتسباته، لتبقى رايته عالية شامخة في سماء العزة والكرامة».

وأضاف سموّه: «تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة بالذكرى الـ49 لتوحيد قواتها المسلحة تحت راية واحدة، بقيادة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وهي ذكرى غالية، نحيي من خلالها جهود أبناء قواتنا المسلحة الباسلة، الذين يقدمون أروع نماذج الولاء والانتماء والوفاء للوطن، مثمنين حرص قيادتنا الرشيدة الدائم على النهوض بمؤسستنا العسكرية، ورفع جاهزيتها وقدراتها الدفاعية، لتظل الحصن المنيع الذي يصون على الوطن عزته وكرامته وسيادته».