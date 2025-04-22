كوكبان يتوسطهما القمر في سماء الإمارات الجمعة المقبلة

أفاد رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إبراهيم الجروان، أن منظومة من الأجرام السماوية النيرة والمتقاربة في السماء، تضم كوكبي الزهرة وزحل والهلال الأخير لشهر شوال، سيتم مشاهدتهم في سماء الإمارات الجمعة المقبلة.



وقال الجروان لـ "الإمارات اليوم"، أنه ابتداءا من الساعة 09:00 صباحا بتوقيت الإمارات ستكون المنظومة وجها باسما عيناه كوكب الزهرة و زحل و فمه الهلال في مشهد جميل يشاهد بالعين المجردة وستشهد بهذه الصورة فقط في أقصى غرب أوروبا و أفريقيا وفي الأميركيتين قبل أن يبتعد الهلال أكثر عن الكوكبين النيرين ، وبالتالي لن يشاهد منظر الوجه المبتسم لمنظومة الكواكب في منطقة الخليج العربي و الجزيرة العربية.



وذكر أن كوكب نيبتون سيكون ضمن المنظومة لكنه لن لا يشاهد بالعين المجردة، مشيرا إلى أن المنظومة ستطلع من الافق الشرقي ابتداء من الساعة 4 صباحا بتوقيت الإمارات فجر الجمعة المقبل، وستشاهد بشكل ملفت في سماء الفجر، وسيكون القمر متقدم عن الكوكبين.



وأضاف أنه ابتداءا من الساعة 06:00 صباحا بتوقيت الإمارات ، ستكون تلك المنظومة غابت عن الأنظار مع طلوع الشمس (الساعة 05:45 صباحا بتوقيت الإمارات) ، وستتحاذى الأجرام السماوية في هذه المنظومة وسيتوسطها القمر .