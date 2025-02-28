إطلاق «الإمارات الدولية للقرآن الكريم» واستضافة 20 عالماً في رمضان

أعلنت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة استضافة نحو 20 عالماً من مختلف الدول، ضمن «برنامج ضيوف رئيس الدولة»، خلال شهر رمضان لهذا العام، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة.

كما كشفت الهيئة، خلال إحاطة إعلامية نظمتها بمقرها الرئيس في أبوظبي، بحضور المسؤولين في الهيئة ومندوبي الجهات والمؤسسات الإعلامية، عن إطلاق «جائزة الإمارات الدولية للقرآن الكريم» في أبوظبي، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتشمل ثلاثة فروع: الأوائل الدوليون، والأوائل المواطنون، وشخصية الإمارات القرآنية، وتكرم نخبة من الفائزين بالمركز الأول في المسابقات والجوائز القرآنية المنظمة على مستوى العالم عام 2024.

وفي بداية الإحاطة هنأ رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، الدكتور عمر حبتور الدرعي، القيادة الرشيدة وشعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يعيده على الإمارات وقيادتها بمزيد من التقدم والازدهار، مترحماً على روح المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والقادة المؤسسين، طيب الله ثراهم.

وأوضح الدكتور عمر حبتور الدرعي أن البرنامج الرمضاني للعلماء الضيوف سيغطي إمارات الدولة كافة، ويشمل محاضرات وعظية، وأمسيات رمضانية، وندوات دينية، وفعاليات إنسانية، إضافة إلى برامج إعلامية متنوعة، مشيراً إلى اهتمام الهيئة بتحقيق أهداف «عام المجتمع»، من خلال تصميم قيم مجتمعية عبر برامج ومبادرات تشمل كل شرائح المجتمع.

وقال إن خطة الهيئة هذا العام قامت على خمسة محاور، أولها الجاهزية والاستعداد لتقديم أفضل الخدمات في المساجد، وتمكينها من أداء رسالتها في المجتمع عبر مبادرات عديدة، مشيراً إلى تنفيذ ما يزيد على 700 ألف درس وعظي فيها، وتخصيص عدد من خطب الجمعة تمهيداً للشهر الفضيل، وإطلاق الدورة الثانية من برنامج «مساجدنا حصن وإيمان» في شهر شعبان، وتم خلاله تنفيذ الآلاف من الدروس على مستوى مساجد الدولة عبر البرامج والإصدارات التي طبعتها الهيئة، منها «15 محاضرة ضمن برنامج بالحكمة، و50 ألفاً و570 درساً من إصدار (الصيام قيمٌ وارتقاء)، و40 ألفاً و456 درساً من إصدار (القرآن هدى ونور)، و60 ألفاً و684 درساً من إصدار (قيم المجتمع إرثٌ مستدام)، وكذلك طباعة إصدار (الصيام جُنّة)، و(أحكام التجويد تعلمٌ وإتقان)».

وأوضح أن الهيئة نفذت برنامجاً علمياً إثرائياً للعاملين في المساجد من أجل رفدهم بالمعرفة الفقهية المتينة عن أحكام الصيام، كاشفاً عن بعض المشاريع الخاصة بالمساجد هذا العام، ومنها «حملة نزرع مساجدنا» التي مازالت مستمرة، وافتتاح 54 مسجداً في مختلف مناطق الدولة، وصيانة 152 مسجداً، وتطوير منصة البلاغات تحت مسمى «منصة حرزت».