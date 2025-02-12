حمدان بن محمد يلتقي رئيس حكومة إقليم كردستان

التقى سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أمس، رئيس حكومة إقليم كردستان العراق الشقيق، مسرور بارزاني، وذلك على هامش أعمال اليوم الأول لـ«القمة العالمية للحكومات 2025» في دبي.

وتناول اللقاء مجمل العلاقات الثنائية وتطورها الإيجابي، في ضوء الرغبة المشتركة في اكتشاف مسارات جديدة تعزز التعاون البنّاء في مختلف المجالات، مع تأكيد أهمية العمل على تعزيز مستويات التبادل التجاري والسياحي، وتشجيع الاستثمار، وتهيئة المناخ المحفّز للمستثمرين، بما يدعم أهداف التنمية الشاملة والمستدامة للطرفين، ويخدم مصالحهما، ويحقق طموحاتهما للمستقبل.

كما تطرّق اللقاء إلى أهمية النقاشات التي تحتضنها القمة العالمية للحكومات، وما تسعى إلى تحقيقه من حشد التعاون ومضافرة الجهود من أجل تبادل الخبرات والتجارب الناجحة، والاستفادة من الفرص المتاحة في مختلف مسارات التطوير، لتأكيد قدرة شعوب العالم على تخطي التحديات الراهنة، وصُنع المستقبل الذي تنشده، والوصول إلى ما تصبو إليه من مستويات أرحب من النمو والازدهار.

كذلك استعرض الجانبان أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وعدداً من الموضوعات محل الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، ووزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتقنيات العمل عن بُعد، عمر بن سلطان العلماء، والأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، عبدالله البسطي، والمدير العام ورئيس مجلس المديرين بهيئة الطرق والمواصلات في دبي، مطر الطاير، والمدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، هلال سعيد المري.