مصصم شعار «محمد بن زايد سات»: فخور بمساهمتي في مشروع يرفع اسم الدولة عالياً

انطلق القمر الاصطناعي «محمد بن زايد سات» إلى الفضاء، حاملاً اسم قائد الوطن في شعار خطي من إبداع الفنان الإماراتي عبدالله الأستاد، الذي أوصله فنه التشكيلي إلى أن يضع بصمته في مشروع فضائي يعكس طموح الدولة، ويكون تتويجاً وتشريفاً لمسيرته الفنية.

وقال عبدالله الأستاد (28 عاماً - من خورفكان التابعة للشارقة) لـ«الامارات اليوم»: «حين طلب مني تصميم الشعار الخطي للقمر الاصطناعي «محمد بن زايد سات»، أدركت حجم المسؤولية الوطنية والثقافية التي يحملها التصميم»، مشيراً إلى أنه شعر بأنه أمام تحدٍ كبير، فهذا الشعار ليس مجرد رسم أو تصميم، بل هو تمثيل لقيمة اسم رئيس الدولة ومكانته، وتأكيد على قوة الهوية الإماراتية التي تمتزج بالابتكار.

ولفت إلى أنه شعر بفخر كبير حين رأى الشعار الذي صممه يزين هذا الإنجاز التاريخي، خصوصاً وأنه تشرف بكتابة شعار القمر الاصطناعي بخط عربي، وتابع «إن رؤية اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، رئيس الدولة، حفظه الله، مكتوباً بالخط العربي على هذا القمر الاصطناعي، وهو يعبر حدود الأرض إلى الفضاء، يمثل رسالة ثقافية وحضارية تؤكد على ارتباط الإمارات بجذورها وهويتها، في الوقت الذي تخطو فيه بخطوات واثقة نحو المستقبل».

وعن الوقت الذي استغرقه في إنجاز الشعار الخطي لـ«محمد بن زايد سات»، قال: «التصميم تم إنجازه خلال ساعات من العمل المكثف وما أفرحني أنه تم اعتماده أيضاً خلال يوم واحد فقط».

وأضاف، «مساهمتي في هذا المشروع، وإن كانت بسيطة مقارنة بجهود المهندسين والفنيين، إلا أنها تمثل رمزاً للروح الوطنية التي تجمع أبناء الإمارات حول تحقيق الإنجازات».

وتابع الأستاد بفخر: «عندما رأيت الشعار الذي صممته يزين القمر الاصطناعي، شعرت أنني جزء من هذا الحلم الإماراتي الذي أصبح واقعاً، فالأمر لم يكن مجرد تصميم بسيط أو كتابة اسم، بل كان رسالة تحمل روح الوطن وعزيمة أبنائه الذين يضعون بصمتهم في مختلف المجالات، كما أن رؤية الشعار على زي فريق العمل واللافتات التي تحيط بالمشروع الوطني، جعلتني أدرك أن الإبداع الفني يمكن أن يكون جزءاً من إنجازات كبرى تخلد في التاريخ، فقد شعرت بفخر عميق، ليس فقط كمصمم، ولكن كإماراتي يسهم بجهده في مشروع يرفع اسم الدولة عالياً في مجال استكشاف الفضاء.

وأوضح أن هذا المشروع يعتبر بمثابة تتويج لمسيرته الفنية.