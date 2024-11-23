إطلاق دفعة جديدة من برنامج محمد بن راشد لإعداد القادة

أعلن مركز محمد بن راشد لإعداد القادة التابع للمكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، انطلاق الدفعة السابعة من برنامج محمد بن راشد لإعداد القادة، أحد البرامج القيادية التابعة لمركز محمد بن راشد لإعداد القادة، والهادف إلى رفع كفاءة القيادات الوطنية من الصفّين الأول والثاني في دبي، وتعزيز مهاراتهم القيادية والتخصصية، ما يمكّنهم من دعم الخطط التنموية والتطويرية في دبي.

وقد تم اختيار المنتسبين للبرنامج بناء على معايير دقيقة تعكس أهمية البرنامج في تطوير الكفاءات الوطنية، ليكونوا قادة المستقبل، ويسهموا إسهاماً فاعلاً في إدارة المشاريع الاستراتيجية والتحولية في دبي، وتحقيق الغايات الاستراتيجية في القطاعات كافة.

وسيخضع المنتسبون لبرنامج تدريبي مكثف مبني على المنظومة القيادية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتجاربه القيادية الفريدة في تمكين المواطنين وتفعيل دورهم في إحداث تأثير إيجابي مستدام، وتسخيرها لتواكب طموح سموه لمستقبل دبي، كما يستلهم أفكار سموه في كتابه «قصتي: 50 قصة في خمسين عاماً»، ويتناول مساقات رئيسة مستندة إلى فصول من كتاب سموه.

وعقد مركز محمد بن راشد لإعداد القادة ورشة تعريفية للمرشحين قدّمت نظرة شاملة عن أهداف برنامج محمد بن راشد لإعداد القادة، وأهم محاوره وآليات تنفيذه، والتعريف بالمحتوى التدريبي الذي يعتمد على أحدث أساليب القيادة والإدارة، إضافة إلى تسليط الضوء على المهارات القيادية التي سيتم تطويرها لدى المنتسبين للبرنامج، كما تُعد هذه الورشة فرصة لتبادل الأفكار وبناء شبكة علاقات قوية بين المشاركين، لدعمهم في تحقيق أهدافهم القيادية.

وأكد رئيس المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، محمد القرقاوي، أن برنامج محمد بن راشد لإعداد القادة الذي صُمم لرفع قدرات المسؤولين من الصفين الأول والثاني، يجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في الاستثمار في الكفاءات الوطنية وصقلها واستكمال إعداد أجيال من القادة القادرين على مواكبة متطلبات المستقبل، ومواصلة مسيرة التنمية الشاملة وتعزيز مكانة الدولة على الساحة الدولية.

وقال: «نؤمن بأن القيادة الفاعلة لا تقتصر على المعرفة الأكاديمية فحسب، بل تحتاج إلى خبرات عملية تُمكّن القادة من التعامل مع التحديات المختلفة في جميع القطاعات وتحويلها إلى فرص نجاح، وهو ما يحققه مركز محمد بن راشد لإعداد القادة عبر برامجه المختلفة، ومساقاته التدريبية المتكاملة التي تم تصميمها بالاستفادة من الخبرات الوطنية السابقة، بالتعاون مع خبراء وشركاء استراتيجيين عالميين».

وأشار محمد القرقاوي إلى أن برنامج محمد بن راشد لإعداد القادة خرّج منذ إطلاقه عام 2017 العديد من القادة الذين أثبتوا كفاءتهم، وأسهموا في تطوير العمل الحكومي والمؤسسي وقيادة مشاريع تحولية في مختلف القطاعات الحيوية، داعياً المنتسبين للبرنامج إلى الاستفادة القصوى من الفرص التدريبية المتاحة لهم، لتطوير مهاراتهم وإثراء معارفهم، وتعزيز قدراتهم على تقديم إسهامات فاعلة لمؤسساتهم والمجتمع بشكل عام.

ويستمر برنامج محمد بن راشد لإعداد القادة على مدار تسعة أشهر من خلال التدريب العملي المباشر للكوادر القيادية من مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة وشبه الحكومية ورواد الأعمال، حيث يحاكي البرنامج في مساقاته المتقدمة، أحدث التوجهات العالمية في تأهيل وإعداد قيادات متميزة.

ويعتمد البرنامج على العديد من العناصر منها المساقات التخصصية والقيادية، وتنظيم جلسات قيادية للمنتسبين مع صناع القرار بهدف التعلم من تجاربهم القيادية، والإسهام في خلق قيادات وعقول مبتكرة قادرة على مواجهة التحديات، والمشاركة في الحراك التنموي المتواصل والشامل، عبر رسم خطط وسياسات واستراتيجيات ووضع آليات للتنفيذ وترجمتها على أرض الواقع.

كما ينظم البرنامج لمنتسبيه رحلات دولية تدريبية في علوم القيادة، توفر لهم فرصة ثمينة لتطوير مهاراتهم والتفاعل مع خبراء وقادة آخرين، إضافة إلى تبادل المعرفة والخبرات وتطوير مهارات التواصل والتفاعل مع أشخاص من خلفيات وثقافات مختلفة، كما تتيح هذه الرحلات للقادة فرصة التعرّف إلى نماذج قيادية ناجحة، وتطبيق أساليبها ونهجها في أعمالهم.