"إنترسك 2025" يناقش سبل تعزيز سلامة الطرق وأماكن العمل

يسلط مؤتمر السلامة والصحة في معرض "إنترسك 2025"، الذي تعقد فعالياته خلال الفترة من 14 إلى 16 يناير 2025 في مركز دبي التجاري العالمي، الضوء على أهمية تبني منهجيات استراتيجية متكاملة لتعزيز سلامة الطرق في دولة الإمارات والمنطقة بشكل عام، تماشيا مع أهداف "الخطة العالمية لعقد العمل من أجل سلامة الطرق 2021-2030" الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة.

وتنعقد الدورة الـ 26 من المعرض تحت عنوان "رسم مسار مستقبل السلامة والأمن والحماية من الحرائق"، وتستضيف 1200 جهة عارضة من أكثر من 60 دولة، ومن المتوقع أن يستقبل أكثر من 42000 زائر من جميع أنحاء العالم.

ونجحت مدينة دبي بتحقيق انخفاض بنسبة 93% في الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق بين عامي 2007 و2023، لتصل إلى أدنى مستوى قياسي بلغ 1.6 حالة وفاة لكل 100 ألف شخص في عام 2023، بفضل قوانينها المتطورة لإدارة المرور وحرصها الدائم على تحسين البنية التحتية.

وأكدت الدكتورة كارين ماكدونيل رئيسة العلاقات العالمية في الجمعية الملكية للوقاية من الحوادث، أهمية التركيز على مختلف جوانب الاستدامة الاجتماعية، والعمل على تعزيز سلامة الطرق في المنطقة بشكل عام، لإحداث تأثير ملموس في مجال الحد من الإصابات المرتبطة بالطرق من خلال تبني نهج "النظم الآمنة"، الذي يشتمل على تطوير السياسات وتبني التكنولوجيا المبتكرة، وتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص.

وأشار يوجين ماين المؤسس والرئيس تنفيذي لمجموعة "ترايستار" في الإمارات، إلى نجاح شركته في تحقيق أعلى معايير سلامة الطرق في عملياتها، محققا رقما قياسيا رائعا يتمثل في قطع أسطولها أكثر من 500 مليون كيلومتر، دون وقوع أي حالة وفاة بفضل استخدام أحدث التقنيات، مثل نظام الكشف عن التعب الحاصل على براءة اختراع، الذي ينبه السائقين ومشغلي غرفة التحكم إلى المخاطر المحتملة في الوقت الفعلي.

وتعد "ترايستار" شريكا لمبادرة "القواعد الذهبية لسلامة الأجيال"، التي أطلقتها هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بهدف التوعية بأهمية السلامة على الطرق وتثقيف أطفال المدارس بشأن قواعد المرور.

ويناقش مؤتمر السلامة والصحة في إنترسك 2025 أحدث التوجهات والحلول في مجال السلامة والصحة، ويقوم مجلس الامتحانات الوطني للسلامة والصحة المهنية "نيبوش - NEBOSH"، المنظمة الدولية المتخصصة في مؤهلات السلامة في مكان العمل، بتنظيم برنامج يهدف للتركيز على مختلف المجالات المعنية بتعزيز السلامة في أماكن العمل.

ولفت آندي شينستون الرئيس التنفيذي لمجلس الامتحانات الوطني للسلامة والصحة المهنية "نيبوش"، إلى حصول أكثر من 8 آلاف شخص من الإمارات على مؤهل "نيبوش" خلال الأشهر الـ 12 الماضية.