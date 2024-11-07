الإمارات تُجلي 210 مصابين ومرضى ومرافقيهم من غزة

نفّذت دولة الإمارات، أمس، في رحلة هي الـ22 من نوعها، مبادرة إنسانية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، لإجلاء 86 مصاباً ومريضاً في حالة حرجة من قطاع غزة - من ضمنهم أطفال ومرضى سرطان بحاجة إلى علاج مكثف - انطلاقاً من مطار رامون في إسرائيل وعبر معبر كرم أبوسالم، لتلقي الرعاية العلاجية والطبية في مستشفيات الدولة، ويرافق المرضى 124 من أفراد عائلاتهم.

وقال مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية عضو مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، سلطان محمد الشامسي، تعليقاً على رحلة الإجلاء الطبي الجديدة: «تأتي هذه العملية في إطار التعاون بين دولة الإمارات ومنظمة الصحة العالمية، وضمن التزام دولة الإمارات الراسخ بدعم الأشقاء الفلسطينيين في مواجهة الأوضاع الكارثية التي يواجهها القطاع والشعب الفلسطيني هناك».

وأضاف الشامسي: «من المهم للغاية أن نستمر في العمل والتعاون الحثيث مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بالإغاثة والشركاء الدوليين للقيام بدور قيادي فعّال ورائد في توفير الرعاية الصحية المتقدمة للجرحى الفلسطينيين أو المصابين بأمراض مستعصية.. نعمل بكل جد على دعم المساعي المبذولة لتخفيف هذه الكارثة الإنسانية بكل الوسائل المتاحة».

ويأتي إجلاء المصابين والجرحى ومرضى السرطان الفلسطينيين في إطار المبادرة التي أطلقها صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في أكتوبر 2023 بعلاج 1000 طفل و1000 مريض بالسرطان من أبناء قطاع غزة في مستشفيات دولة الإمارات، وقد وصل حتى اليوم 2127 مريضاً ومرافقاً.

كما بذلت دولة الإمارات جهوداً حثيثة لتقديم الرعاية الصحية المتقدمة للمصابين والمرضى الفلسطينيين، حيث عالج المستشفى الميداني الإماراتي في جنوب غزة، منذ افتتاحه في الثاني من ديسمبر 2023، ما يزيد على 50.489 ألف حالة، فيما عالج المستشفى العائم قبالة ساحل مدينة العريش المصرية أكثر من 6405 حالات منذ افتتاحه في فبراير 2024.

وقدّمت دولة الإمارات منذ بداية الأزمة استجابة إغاثية واسعة للأشقاء الفلسطينيين لمساندتهم في الظروف الحرجة التي يمرون بها، حيث قدمت ما يزيد على 43 ألف طن من الإمدادات الإغاثية الغذائية والطبية.