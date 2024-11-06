محمد بن راشد: حريصون على أن نكون في طليعة الأمم المتبنية لأدوات الذكاء الاصطناعي

كرّم صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، الفائزين بجائزة الإمارات للذكاء الاصطناعي، وذلك خلال حفل تم تنظيمه ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، التي تنعقد في العاصمة أبوظبي.

وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «إن الذكاء الاصطناعي سيغير أساسيات الأعمال وأساسيات تقديم الخدمات الحكومية.. وحريصون على أن نكون في طليعة الأمم التي تتبنى أدواته لتسريع عملنا الحكومي».

كما حضر الحفل سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وسموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، وسموّ الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسموّ الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وسموّ الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وسموّ الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، وسموّ الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، ورئيس المجلس الوطني الاتحادي، صقر غباش، وسموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، وعدد من الوزراء والمسؤولين.

حلول مبتكرة

وتهدف الجائزة، التي أطلقها مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية، في مارس الماضي، إلى تشجيع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وشبه الحكومية على تبني أفضل استخدامات الذكاء الاصطناعي وخلق معيار وطني لهذه الاستخدامات على مستوى الدولة وتصميم حلول مبتكرة غير مسبوقة، لاستشراف مستقبل أفضل مبني على الحلول الرقمية والتعاون وتعزيز التنافسية الخلاقة.

البعثة الذكية

وحصدت وزارة الخارجية الجائزة عن فئة «تميز الخدمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي» من خلال مشروع البعثة الذكية Smart Mission، وهو سفارة أو قنصلية لدولة الإمارات تقدم خدمات قنصلية دون تدخل بشري باستخدام الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، وتعتبر البعثة الذكية الأولى من نوعها، وتم افتتاح أول بعثة بسفارة دولة الإمارات في جمهورية كوريا، وسيتم افتتاح خمس بعثات أخرى خلال الأشهر الستة المقبلة.

منصة «تنبيه»

كما حصدت موانئ دبي العالمية «دي بي وورلد» الجائزة عن فئة «استخدامات الذكاء الاصطناعي في رفع الكفاءة التشغيلية»، وذلك عن منصتها «تنبيه» المدعمة بأدوات الذكاء الاصطناعي، وتم تطويرها بأيدٍ إماراتية، حيث تقدّم أربعة حلول رئيسة لتعزيز عمليات الاستعداد لمختلف التحديات التي تواجه فرق العمل، بما في ذلك: الكشف عن الحرائق خلال خمس ثوانٍ فقط، من خلال قراءة أكثر من 500 ساعة التقطتها كاميرات المراقبة المنتشرة في منطقة جبل علي وتحليلها، ومراقبة الامتثال لإجراءات الحماية الشخصية بشكل استباقي، واستخدام تقنية التعرف على الوجوه لضمان انسيابية الدخول إلى المواقع بدقة تصل إلى 99%، إضافة إلى تحليل حركة المرور واستشراف مواقع الازدحام المروري، وتفاديها بدقة تصل إلى 90%.

منظومة +STEAM

وفاز مركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقل) بالجائزة عن فئة «استخدامات الذكاء الاصطناعي في صنع القرار» وذلك عن منظومة النمذجة والتحليل المتكاملة +STEAM التي تعتبر إضافة نوعية إلى عمليات (أبوظبي للتنقل)، والتي طوّرت هذه المنظومة لتكون آلية عمل رئيسة لاتخاذ القرارات وتعزيز منظومة الاستثمار في مجال النقل لإمارة أبوظبي. وتعمل المنظومة بالاعتماد على البيانات الضخمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي على فهم أنماط التنقل المختلفة في الإمارة، من خلال معالجة أكثر من 70 مليار مصفوفة بيانات ودمجها حسب النوع والفئة، لضمان سلاسة اتخاذ القرار، والتعرف إلى احتياجات السكان الحالية، إضافة إلى استشراف التغيير في احتياجات التنقل ومعدلات الطلب وفهم التطورات خلال السنوات المقبلة.

النموذج اللغوي «فالكون»

وحصد مركز أبحاث التكنولوجيا المتطورة في أبوظبي الجائزة عن فئة «حلول الذكاء الاصطناعي المطورة في دولة الإمارات» وذلك عن النموذج اللغوي «فالكون» الذي بدوره أسهم في تطوير مشاريع مميزة أخرى تشمل RAZI وLAW71.

ويعتبر Falcon LLM، التابع لمعهد الابتكار التكنولوجي، نموذج لغة توليدياً كبيراً (LLM) يدعم جهود تطوير التطبيقات، حيث يتمتع بأداء وقابلية للتطوير، وتم إجراء تدريبه على مجموعة بيانات ويب هائلة مع بعض المصادر المنسقة. ويتم تغذية نموذج Falcon LLM بأكثر من 12 لغة. ويشكّل المكون الأساسي لـFalcon شبكة عصبية قادرة على التقاط العلاقات بين البيانات غير المنظمة على نطاق واسع.

وما يميز نموذج اللغة التوليدي، طبيعته مفتوحة المصدر، إذ يمكن استخدامه بشكل مجاني على المستويين التجاري والبحثي، كما يسمح للباحثين والمطورين والشركات بتسخير قوة Falcon LLM دون قيود النماذج المغلقة المصدر، وتعد سلسلة Falcon لنماذج اللغات الكبيرة أول نموذج LLM من العالم العربي يمكنه مطابقة العروض المماثلة لعمالقة التكنولوجيا مثل Meta وGoogle وOpen AI.

225 مُشارَكة

وقد بلغت المشارَكات في جائزة الإمارات للذكاء الاصطناعي أكثر من 225 مشاركة، من أكثر من 76 جهة حكومية وشبه حكومية و44 جهة خاصة، كما تأهل 12 مشروعاً لنهائيات الجائزة، ما يعكس الوعي بأهمية الجائزة ودورها في تشكيل معالم المستقبل الرقمي وتعزيز تنافسية الدولة.

وخضعت طلبات الترشح المقدمة لعملية تقييم من لجنة التحكيم، التي ضمت نخبة من الخبراء والمختصين، وذلك بناء على مستوى الابتكار ومعايير أخلاقيات الذكاء الاصطناعي ومعايير نضج الذكاء الاصطناعي وقابلية التوسع والتطوير ومستوى التأثير.

الفائزون بالجائزة

. وزارة الخارجية تحصد الجائزة عن فئة «تميز الخدمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي» من خلال مشروع البعثة الذكية.

. «موانئ دبي العالمية» تفوز بفئة «استخدامات الذكاء الاصطناعي في رفع الكفاءة التشغيلية» عن منصتها «تنبيه».

. «أبوظبي للتنقل» يفوز بفئة «استخدامات الذكاء الاصطناعي في صُنع القرار» عن منظومة النمذجة والتحليل المتكاملة +STEAM.

. أبحاث التكنولوجيا المتطورة في أبوظبي يحصد فئة «حلول الذكاء الاصطناعي المطورة في دولة الإمارات» عن النموذج اللغوي «فالكون».

نائب رئيس الدولة:

. الذكاء الاصطناعي سيغيّر أساسيات الأعمال وتقديم الخدمات الحكومية.

. أكثر من 225 مُشارَكة في الجائزة من 76 جهة حكومية وشبه حكومية و44 جهة خاصة.