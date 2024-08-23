"الهوية والجنسية" تطلق "ميثاق التصفير البيروقراطي"

أطلقت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ "ميثاق التصفير البيروقراطي" لموظفيها ومتعامليها من أفراد المجتمع.

يهدف "ميثاق التصفير البيروقراطي " إلى تعزيز التواصل وتبادل الأفكار والالتزام بمقومات التغيير ونشر ثقافة الالتزام والشراكة في مجال تطوير الخدمات ودعم جهود الدولة وتنفيذ توجيهات القيادة الحكيمة فيما يتعلق بتصفير البيروقراطية الحكومية وتحقيق مستهدفاتها ضمن منظومة الخدمات التي تقدمها الهيئة.

وأكد سعادة اللواء خليفة مطر بالقوبع الحميري مدير عام الخدمات المساندة بالإنابة رئيس فريق تصفير البيروقراطية بالهيئة أن ميثاق التصفير البيروقراطي مبادرة نوعية مبتكرة أطلقتها الهيئة لتعزيز قيم المسؤولية والمشاركة الإيجابية في تطوير الخدمات من قبل الموظفين والمتعاملين وأفراد المجتمع وغرس ثقافة الالتزام بمبادئ تبسيط وتقليص الإجراءات وإلغاء الاشتراطات، والتأكيد على أهمية تسريع رحلة التحول الرقمي وتصفير البيروقراطية بالهيئة والالتزام بالمبادئ التوجيهية الرئيسية في الميثاق من خلال التعاون بين الموظفين والمتعاملين والشركاء.

وأوضح سعادته أن ميثاق التصفير البيروقراطي يتضمن مجموعة من المبادئ التوجيهية التي يجب على منتسبي الهيئة الالتزام بها والمبادئ التي يجب على أفراد المجتمع والمتعاملين اتباعها وتنفيذها مشيرا إلى أن الميثاق يضمن التزام موظفي الهيئة بتوفير خدمات متميزة تفوق توقعات أفراد المجتمع، وتطوير استراتيجية التصفير البيروقراطي وتطبيق أفضل المعايير والممارسات العالمية من خلال إلغاء الإجراءات والاشتراطات المكررة وغير الضرورية بهدف توفير خدمة سريعة وسلسة للمتعاملين، إضافة إلى الربط مع الجهات ذات العلاقة والشركاء الاستراتيجيين لاسترجاع بيانات المتعاملين دون الحاجة لإعادة إدراجها، والتعامل مع احتياجات أفراد المجتمع بمهنية وبذل أقصى الجهود لتلبية تلك الاحتياجات وخفض المدد الزمنية لتقديم الخدمات وتوفير قناة مباشرة لتمكين المتعاملين من طرح أفكارهم المتعلقة بالتصفير البيروقراطي للخدمات.

ولفت سعادته إلى أن الميثاق يتضمن مجموعة من الالتزامات على المتعاملين وأفراد المجتمع الذين يرغبون في التوقيع عليه من أبرزها المشاركة في عملية التصفير البيروقراطي لخدمات الهيئة سواء عبر الاستبيانات أو الملتقيات أو جلسات المتعاملين أو غيرها من القنوات والوسائل، والتواصل مع الفرق المعنية في الهيئة وإبلاغها في حال تأخر إنجاز المعاملات دون وجود أسباب فنية واضحة، وذلك عبر قنوات الاتصال والتواصل المعتمدة لدى الهيئة، وتقديم المقترحات التطويرية للخدمات عبر منصة الأفكار الإبداعية للهيئة https://afkar.icp.gov.ae/، إضافة إلى تقدير جهود موظفي الهيئة.

يأتي إطلاق الميثاق ضمن خطة الهيئة لاستيفاء متطلبات برنامج "تصفير البيروقراطية الحكومية" كأول هيئة تصدر هذا الميثاق حيث تتبنى الهيئة الأهداف الاستراتيجية لتصفير البيروقراطية والتي من شأنها مساعدة الموظفين والشركاء والمتعاملين على التعاون والمشاركة الإيجابية في تطوير الخدمات.

ودأبت القيادة العليا للهيئة على تقديم نموذج يحتذى في الالتزام بمبادئ التصفير البيروقراطي، وترسيخ مشاركتها وحضورها من خلال تشكيل فريق داخلي يعنى بتطوير وتحقيق استراتيجية التصفير البيروقراطي.

وقال سعادة اللواء خليفة مطر بالقوبع الحميري إنه بإطلاق ميثاق التصفير البيروقراطي تكون الهيئة قطعت مراحل مهمة وخطوات عدة في تصفير البيروقراطية والارتقاء بمستويات الكفاءة والجودة والمرونة الحكومية، ومن أبرز تلك المراحل والخطوات ابتكار الخدمات الاستباقية، وإطلاق المشاريع التحولية، وتبسيط الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية، وتوفير بيئة عمل متكاملة رقميًا تدعم انسيابية العمليات والإجراءات في مختلف الوحدات التنظيمية،ما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة، وتوفير الوقت والجهد المبذولين في عملية التنفيذ، إضافة إلى إطلاق فعاليات شهر التصفير البيروقراطي وجائزة التصفير البيروقراطي ووضع الخطط التحسينية والتوعوية ومتابعة عملية تنفيذ برنامج تصفير البيروقراطية في ظل قيادة ملهمة رشيدة وحكيمة آمنت بقدرات وخبرات منتسبي الهيئة في سبيل رفعة الوطن وازدهاره.

وأشار سعادته إلى أن الهيئة ستقوم بتعميم ميثاق التصفير البيروقراطي داخلياً على جميع قنوات التواصل المعتمدة داخليا وتوفير قناة معتمدة للمتعاملين وأفراد المجتمع للتوقيع عليه على أن يتم إصدار شهادات رقمية موثوقة وموقعة من قبل القيادة العليا للهيئة لكل الموظفين والمتعاملين الذين سيوقعون على الميثاق.

ونوه إلى أن الهيئة ستقوم خلال الملتقى الثالث لتصفير البيروقراطية الذي يعقد بدبي خلال أيام، في إطار فعاليات شهر التصفير البيروقراطي وبحضور قيادات الهيئة والشركاء الاستراتيجيين بتنظيم حفل توقيع جماعي على الميثاق.