«‏طيور الخير» تحمل كسوة العيد إلى شمال غزة

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، تنفيذ عملية «طيور الخير» الإسقاط الجوي الـ28 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة.

وتضمنت المساعدات التي تم إنزالها جواً في العديد من مناطق قطاع غزة طرود كسوة العيد التي تحتوي على الملابس والأحذية والألعاب والحلويات ومنتجات متنوعة لجميع أفراد الأسرة، وذلك بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، وبما يسهم في تلبية احتياجات أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق في هذه المناسبة والتخفيف من معاناته.

‏شارك في عملية الإسقاط طائرتا «C17» تابعتان للقوات الجوية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وطائرتا «C295» تتبعان للقوات الجوية لجمهورية مصر العربية الشقيقة.

وجرت عمليات الإسقاط فوق المناطق المعزولة التي يتعذر الوصول إليها، شمال قطاع غزة، عبر أربع طائرات حملت 82 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية، ليصل إجمالي المساعدات التي تم إسقاطها منذ انطلاق عملية «طيور الخير» إلى 1647 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية.

وتأتي عملية «طيور الخير» ضمن عملية «الفارس الشهم 3» لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

• طرود كسوة العيد تحتوي على ملابس وأحذية وألعاب وحلويات ومنتجات متنوعة لجميع أفراد الأسرة.