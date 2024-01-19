محمد بن راشد يحضر أفراح بن حويرب والمنصوري

حضر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، يرافقه سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، حفل الاستقبال الذي أقامه جمال خلفان بن حويرب، بمناسبة زفاف نجله خالد إلى كريمة ناصر مبارك بن حرسوس المنصوري، في دبي. وبارك صاحب السموّ نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، للعروسين الزفاف، متمنياً لهما حياة مكللة بالاستقرار والتوفيق والسعادة.