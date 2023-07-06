عبدالله بن زايد يبحث مع لازاريني عمليات "أونروا" والإمارات تقدّم 15 مليون دولار لإعادة التأهيل في جنين

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، مع فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا)، خلال اتصال هاتفي أمس الأربعاء، التعاون بين دولة الإمارات و"أونروا" وسبل دعم الوكالة على مختلف الأصعدة.

كما ناقش سمو الشيخ عبدالله بن زايد، مع لازاريني، الدور المهم والمحوري الذي تقوم به الوكالة في تحسين حياة اللاجئين الفلسطينيين.

وأبلغ سموه مفوّض "أونروا" بأن دولة الإمارات قررت بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، فتح حساب مشترك والمساهمة بمبلغ 15 مليون دولار أمريكي لدعم عمليات الوكالة وخدماتها، ولتوفير المساعدات العاجلة للأسر الفلسطينية، وخاصة إعادة تأهيل الخسائر في مدينة جنين ومخيمها والتي شهدت خلال الفترة الماضية اعتداءات إسرائيلية كان لها تداعيات على آلاف الأشخاص.

وأكّد سموه خلال الاتصال، التزام دولة الإمارات الثابت بدعم وكالة "أونروا" ومساعدتها على تجاوز التحديات التي تواجه أداءها العمليات الموكلة إليها من قبل الأمم المتحدة، وأداء رسالتها السامية في تحسين أوضاع اللاجئين الفلسطينيين وتوفير الحياة الكريمة لهم، وأشاد بالخدمات التي تقدمها الوكالة للاجئين الفلسطينيين، معربا عن الشكر للجهود التي يقوم بها كادر الوكالة في جنين ومخيمها لتقديم الرعاية الصحية والاجتماعية.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، على ضرورة إعادة تضافر الجهود الدولية لوقف إطلاق النار وإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، وعلى دعم دولة الإمارات لكافة الجهود الإقليمية والدولية المبذولة في هذا الإطار، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد الوصول إلى حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

من جانبه، ثمّن فيليب لازاريني الدعم المستمر الذي تقدمه دولة الإمارات لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "أونروا"، وآخرها الإعلان مطلع العام الجاري عن تخصيص 20 مليون دولار لدعمها.