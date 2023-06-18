الإمارات تشارك تجربتها في التطوير الحكومي بمنتدى «أذربيجان للابتكار»

أكد وزير شؤون مجلس الوزراء، محمد عبد الله القرقاوي، أن الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان الصديقة في مجالات التحديث الحكومي، تمثل نموذجاً عالمياً للتعاون الحكومي بين الدول الصديقة، وتسهم في التأسيس لمستقبل أفضل للمجتمعات.

وقال إن الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تواصل المضي قدماً في ترسيخ التعاون المثمر، وتبادل الخبرات البناءة مع جميع دول العالم، بما يعزز تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

جاء ذلك، خلال كلمة رئيسة ضمن أعمال منتدى أذربيجان للابتكار والتنافسية السنوي الأول، الذي عُقد برعاية إلهام علييف، رئيس جمهورية أذربيجان، ونظّمه مكتب رئاسة جمهورية أذربيجان، ضمن مبادرات التعاون الثنائي في مجال تبادل الخبرات والتطوير الحكومي بين دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان، الذي استهدف تعزيز الاستفادة من تجارب دولة الإمارات في التحديث الحكومي والابتكار وترسيخ التنافسية الحكومية.

وأشار القرقاوي إلى أن الطريق إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة يمر عبر الالتزام بالتحديث والتطوير الحكومي القائم على الابتكار والتنافسية والاستباقية، باعتبار أن مستقبل الأداء الحكومي وما يرتبط به من خدمات حكومية وصناعة فرص حقيقية وبيئة مواتية لنمو كل مؤسسات المجتمع، يبدأ بمدى نجاعة عملية التطوير والتحديث التي تتم الآن، وهو ما يتطلب من الحكومات اعتماد نهج الابتكار والتنافسية في عملها اليومي.

وقال إن المنتدى يعكس سعي حكومتي دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان لتعزيز التعاون في تحديث الإدارة الحكومية، وترسيخ الجاهزية للمستقبل، وإرساء نموذج عمل حكومي استباقي ومرن، يعزز التنافسية والريادة، ويمثل فرصة لمشاركة الرؤى والتوجهات وقصص النجاح في مجالات الابتكار والتنافسية، ويعد منصة لتعزيز جهود تبادل المعارف والخبرات، ومشاركة النماذج المبتكرة.

ويمثل المنتدى السنوي للابتكار والتنافسية منصة لمناقشة أفضل الممارسات في مجال التنافسية العالمية للحكومات والابتكار في الإدارة الحكومية، وسيتم تنظيمه سنوياً لمناقشة التوجهات العالمية للإدارة الحكومية، وقد عقد بمشاركة وفد من حكومة دولة الإمارات، وعدد من الوزراء والسفراء وكبار المسؤولين في حكومة أذربيجان، من بينهم أولفي مهدييف، رئيس الوكالة الحكومية للخدمة العامة والابتكارات الاجتماعية التابعة لرئاسة جمهورية أذربيجان، وممثلو شركات القطاع الخاص.

وكرّمت رئاسة جمهورية أذربيجان، محمد القرقاوي، بمنحه «ميدالية جمهورية أذربيجان للتعاون»، تقديراً لإسهاماته في ترسيخ الشراكة بين حكومتي دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان في مجالات التعاون والتطوير الحكومي.

وشارك مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، عبدالله ناصر لوتاه، في جلسة «عن بعد»، أكد فيها أن التعاون في مجال تبادل الخبرات الحكومية مع حكومة جمهورية أذربيجان، يمثل محطة جديدة ومهمة لبرنامج التبادل المعرفي الحكومي الذي أطلقته دولة الإمارات. وتحدثت مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، حنان منصور أهلي، في حلقة نقاشية بعنوان «تمكين المرأة»، عن تجربة دولة الإمارات المتميزة في تمكين المرأة، وتحقيق التوازن بين الجنسين في مختلف المجالات، وجهود تعزيز هذه التجربة وتحويلها إلى نموذج إماراتي يحتذى عالمياً.

واستعرضت مدير إدارة المسرعات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، الدكتورة راضية الهاشمي، تجربة المسرعات الحكومية الإماراتية الأولى من نوعها عالمياً، وأثرها في تسريع الإنجاز، وتطوير الحلول المبتكرة للتحديات الكبرى التي تواجهها الحكومة.

كما تناول مدير إدارة تطوير الخدمات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، سالم الشعمي، تجربة تطوير الخدمات الحكومية، ورؤى الدولة لمستقبل الخدمات، وسبل الاستفادة من حلول التكنولوجيا والرقمنة لنقلها إلى آفاق واسعة تنعكس إيجاباً على المجتمع.

من جهته، تناول مدير برنامج حكومة الإمارات الذكية في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، الدكتور طارق الهاوي، تجربة الإمارات الرائدة في مجال التحول الرقمي في مختلف القطاعات الاستراتيجية، بما يضمن جودة الحياة الرقمية في مجتمع الإمارات.

رئاسة جمهورية أذربيجان تكرّم القرقاوي لدوره في ترسيخ الشراكة والتعاون بين البلدين في مجالات التطوير الحكومي.

محمد القرقاوي:

«الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات وأذربيجان في مجالات التحديث الحكومي تمثل نموذجاً عالمياً للتعاون الحكومي».