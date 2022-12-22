"الإمارات للخدمات الصحية" أول جهة عالمية تحصل على الاعتماد الدولي في إدارة الفعاليات والاتصال الإستراتيجي

حصلت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية على شهادة الاعتماد الدولي في إدارة الفعاليات والاتصال الاستراتيجي كأول جهة صحية عالمية تنال هذا الاستحقاق محققة الفئة البلاتينية التي تعتبر أعلى درجات التقييم وذلك نظير تلبيتها لجميع المتطلبات والمعايير والمواصفات الخاصة بإدارة الفعاليات والاتصال الاستراتيجي في الملف المشارك في المسابقة العالمية.

وتسلم شهادة الاعتماد - التي منحت للمؤسسة من قبل منظمتي " "DQS و" IQNET " ومركز GAE " "الألماني - مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية في مقر المؤسسة بدبي الدكتور يوسف محمد السركال بحضور مدير إدارة الاتصال والتسويق راشد آل علي رئيسة قسم الفعاليات والاتصال الاستراتيجي في المؤسسة وخلود العبيدلي وعدد المسؤولين.

وقال الدكتور يوسف محمد السركال إن مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية تمضي بثبات نحو حصد الإنجازات النوعية حيث يعتبر تحقيق الفئة البلاتينية في إدارة الفعاليات والاتصال الاستراتيجي وحصولها على الاعتمادات الدولية كأول جهة صحية عالمية تنال هذا الاستحقاق إشادة دولية واعترافاً عالمياً بكفاءة العمل الذي يعكس التزامها ويكرس مكانتها كإحدى أبرز الجهات الصحية الرائدة في مجال تطوير بيئة الأعمال المؤسسية ودعم وتطوير قدرات كوادرها وكفاءاتها الإدارية والوظيفية.

وأضاف أن هذا الإنجاز النوعي وغير المسبوق يأتي ثمرة وتتويجاً لجهود المؤسسة وحافزاً نحو مواصلة الارتقاء بأدائها وجودة أعمالها وتمكين تنافسيتها التزاماً بمسؤولياتها الوطنية وانسجاماً مع استراتيجيات الدولة ومشاريعها الوطنية الهادفة إلى تطوير بيئة العمل الحكومي وتحقيق التنافسية النوعية التي تعتمد حوكمة الإدارة واستدامة كفاءتها على خارطة الصحة العالمية.

بدوره أشار راشد آل علي إلى أن الحصول على الاعتمادات الدولية يعكس نجاح المؤسسة وريادتها في تحقيق اتصال حكومي مؤثر وفعّال حيث قدمت المؤسسة نموذجاً نوعياً يستند إلى أفضل المعايير والمقاييس العالمية وينسجم مع خطط وتطلعات حكومة الإمارات الهادفة إلى جعل الاتصال الحكومي أكثر مرونة ومواكبة للمستجدات العالمية حيث عملت المؤسسة في إطار رؤية لتعزيز استدامة الإنجازات وتكريس المكتسبات ورفع الكفاءة المؤسسية التي شكلت بجهودها إضافة نوعية لسجل قطاع الرعاية الصحية بالدولة.

من جانبها قالت خلود العبيدلي إن الفعاليات النوعية والريادية وسيلة مبتكرة لتعزيز الخدمات الصحية التنافسية على مستوى العالم ونظراً لأهميتها ودورها المحوري في نقل رسالة المؤسسة وإبراز هويتها حيث عززنا من توجهاتنا نحو ابتكار آليات جديدة في تنظيمها ووفرنا منظومة اتصال فائقة الجودة في مجال الاتصال الاستراتيجي وإدارة الفعاليات الريادية بما يواكب استراتيجية المؤسسة الهادفة إلى تعزيز مكانتها ورفع قدرتها التنافسية وترسيخ استدامة إنجازاتها.

وجاء الإعلان عن فوز المؤسسة بعد انتهاء فرق الخبراء والمحكمين من مراجعة كافة الملفات المتقدمة حيث أظهرت المؤسسة استيفائها لجميع الاشتراطات والمعايير والمواصفات المطلوبة والممارسات المعتمدة التي تتضمن الأداء الاستراتيجي وكفاءة الفعاليات المنظمة في تحقيق أهدافها وتلبيتها لمتطلبات وتوقعات الفئة المستهدفة سواء على الصعيد المؤسسي أو المجتمعي.

يشار إلى أن مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية باتت رائدة في مجال الحصول على الاعتمادات والجوائز العالمية نظير جهودها التي تمضي وفق منهج عمل يستهدف تعزيز مكانتها وتكريس ثقافة استدامة الإنجازات ومواصلة تطوير جميع الخدمات التي من شانها الارتقاء في المؤشرات التنافسية العالمية.