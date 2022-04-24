‎‎تنفيذ إخلاء تدريبي لمبنى دائرة القضاء في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

نفذت دائرة القضاء في أبوظبي، تجربة عملية ناجحة للإخلاء التدريبي الجزئي لمبناها الرئيس، ضمن الخطة المعتمدة للتطبيق العملي لإخلاء المباني في حالات الطوارئ لعام 2022، وذلك من خلال التنسيق بين قسم الأنظمة المتكاملة وحماية البيئة وقسم الأمن والحركة بقطاع المساندة الإدارية، وشركة إدارة المرافق "خدمة".

وتمكنت فرق العمل من إتمام عملية الإخلاء الجزئي للمبنى خلال 3 دقائق و40 ثانية، وهو ما يعد رقماً قياسياً للاستجابة للحالات الطارئة من نحو 105 أشخاص متواجدين في المنطقة المحددة للتدريب، وذلك في ظل التحرك السريع من الفرق المختصة والموظفين عند سماع جرس الإنذار والتوجه إلى مخارج الطوارئ والالتزام بالوقوف عند نقاط التجمع.

ويأتي هذا التدريب ضمن سلسلة من التمارين العملية، لتقييم مدى الاستعداد للتعامل مع الطوارئ في حالات الحرائق، ورفع مستوى الجاهزية، بما يسهم في تعزيز جهود حماية الأفراد وضمان سلامتهم، من خلال إتاحة التعرف إلى الإجراءات الضرورية الواجب اتخاذها في مثل تلك الظروف وفق اشتراطات السلامـة والوقايـة، وتطبيقاً لنظام إدارة البيئة والصحة والسلامة.

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