نورة الكعبي: مشروع قانون جديد لتنظيم المطبوعات والنشر قبل نهاية العام

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

كشفت وزيرة الثقافة والشباب، نورة الكعبي، خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي، التي عقدت مساء اليوم، أن الوزارة تعمل حالياً على إعداد مشروع قانون اتحادي بتعديل القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 1980 في شأن المطبوعات والنشر، مؤكدة أنها ستنتهي من دراسة وتجهيز مشروع القانون الجديد خلال العام الجاري.

وقالت الكعبي، رداً على مداخلة لرئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والإعلام والرياضة، عدنان حمد الحمادي: "نراعي في إعداد مشروع القانون الجديد أن يواكب التقدم التكنولوجي ووسائل الإعلام الحديثة بجانب الإعلام التقليدي، وذلك من خلال التواصل المباشر مع الجهات المعنية والأشخاص ذوي الخبرات في المجال الإعلامي، ليخرج القانون في أفضل صورة ممكنة ويتناسب مع الزمن الراهن".

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