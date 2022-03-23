محمد بن راشد يُصدر قانون «المعاشات» للعسكريين المحليين في دبي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، قانوناً بشأن صندوق المعاشات والتأمينات الاجتماعيّة للعسكريين المحليين، العاملين في إمارة دبي.

ويعزز الصندوق رؤية دبي في القطاع الاجتماعي الخاص بالمعاشات والتأمينات الاجتماعيّة للمُنتسِبين العسكريين.

وحدد القانون اختصاصات الصندوق، والإشراف عليه، حيث نصّ على أن يتولى مدير عام دائرة المالية في دبي مهمّة الإشراف العام على شؤون الصندوق الإدارية والفنية والمالية، وعلى قيامه بمُزاولة اختصاصاته، على أن يُصدر ما يراه مُناسِباً من القرارات والإجراءات اللازمة لتحقيق أهدافه.

ونصّ القانون على أن يكون للصندوق مدير تنفيذي يعين بقرار يُصدره رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، كما حدّد القانون اختصاصات المدير التنفيذي، والموارد المالية للصندوق، بما فيها حساباته وسنته المالية.

وألزم القانون الجهات الحكومية في دبي التعاون التام مع الصندوق، وتزويده بالبيانات والمعلومات والدراسات والإحصاءات وأنظمة المعلومات التي يطلبها، ويراها لازمة لتمكينه من تحقيق أهدافه والقيام بالمهام والصلاحيات المنوطة به.

ونصّ القانون على أن يُنقل إلى الصندوق كل الحقوق والالتزامات والمسؤوليات والصلاحيات المنوطة بإدارة المعاشات والتأمينات الاجتماعية للعسكريين المحليين، التابعة لدائرة المالية، وفقاً للتشريعات السّارية في الإمارة. كما تُنقل إليه المُخصّصات المالية المرصودة لهذه الإدارة في الموازنة السنوية لدائرة المالية.

ويُلغى بموجب القانون الجديد قرار المجلس التنفيذي إنشاء إدارة للمعاشات والتأمينات الاجتماعيّة للعسكريين المحلّيين العامِلين في حكومة دبي.

ويهدف القانون إلى دعم وتعزيز رُؤية دبي في القطاع الاجتماعي الخاص بالمعاشات والتأمينات الاجتماعيّة للمُنتسِبين العسكريين، بما ينسجم مع السياسات والخطط الاستراتيجية المُعتمدة في هذا الشأن، وتطبيق أفضل الممارسات لخدمات المعاشات والتأمينات الاجتماعية، وتنظيم شؤون المنتسبين وأصحاب المعاش والمستحقين عنهم في الصندوق، لتلبية جميع احتياجاتهم التأمينية.

• «الصندوق يعزّز رؤية دبي في القطاع الاجتماعي الخاص بالمعاشات والتأمينات الاجتماعيّة للمُنتسِبين العسكريين».



• «نقل المُخصّصات المالية والحقوق والالتزامات وصلاحيات إدارة معاشات العسكريين في دائرة المالية إلى الصندوق».

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