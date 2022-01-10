تمرين "درع الإمارات المشترك - 50" يواصل فعالياته

المصدر: أبوظبي - وام

تواصلت فعاليات تمرين "درع الإمارات المشترك - 50" في الاتجاه الغربي من المسرح البحري لدولة الإمارات والتي تستمر حتى 14 يناير الجاري ضمن سلسلة تمارين عملياتية مجدولة للعام 2022 بهدف رفع جاهزية القوات المسلحة بجميع وحداتها الرئيسية.

شهد "تمرين درع الإمارات المشترك- 50" اليوم تنفيذ عمليات واسعة للقوات المنقولة جوا لوحدات من القوات البرية وحرس الرئاسة علي موجات متتالية ومتزامنة علي عدة أهداف منتخبة .

وتزامن مع عمليات القوات المنقولة جوا تنفيذ عمليات حماية بواسطة مقاتلات القوات الجوية و مروحيات الطيران المشترك..، كما تم تنفيذ عمليات اسناد لوجستي بحري وجوي لدعم عمليات القوات المنقولة جواً.

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