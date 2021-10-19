السفير الإسرائيلي: الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة قريبا

المصدر: أبوظبي - وام

كشف سعادة أمير حايك، سفير دولة إسرائيل المعين لدى الدولة عن أن الاجتماع الذي جمع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، ومعالي يائير لابيد وزير خارجية إسرائيل في يونيو الماضي بأبوظبي قد شهد الاتفاق على توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين في غضون تسعة أشهر.

وقال السفير الإسرائيلي - في تصريح خاص لوكالة أنباء الإمارات «وام» - هناك إمكانيات هائلة لتوطيد العلاقات الثنائية بين الإمارات وإسرائيل ولتعزيز حجم التبادل التجاري.

وقال حايك إن معالي أورنا باربيافاي وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية، أكدت له خلال لقاء جمعهما التزامها التام بالإطار الزمني المتفق عليه لتوقيع الاتفاقية.

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