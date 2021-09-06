جمارك دبي ضمن الـ10 الأوائل لأفضل بيئات العمل في الشرق الأوسط 2021

المصدر: دبي - وام

صُنفت جمارك دبي ضمن قائمة العشر الأوائل لأفضل بيئات العمل في الشرق الأوسط 2021 وفقا لاستبيان مؤشر الثقة عن أفضل بيئة عمل (غريت بليس تو وورك) المنظمة العالمية المتخصصة في ثقافة بيئة العمل عالية الثقة.

وشمل التقييم منافسة 450 مؤسسة حكومية وخاصة، حيث استند التقييم إلى بيانات الاستبيان السري الذي يقيّم تجربة الموظفين ضمن مجموعة من الفئات والعوامل ومنها الثقة والابتكار وقيم المؤسسة والقيادة حيث شمل الاستبيان جميع الموظفين بكافة مستوياتهم لتحديد أفضل بيئات العمل على مستوى الشرق الاوسط.

وفي معرض تعليقه على تصنيف الدائرة ضمن قائمة العشر الأوائل في الشرق الأوسط قال المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية محمد الغفاري "إن جمارك دبي اعتادت على التزامها بتطوير بيئة العمل وتحسينها والتركيز على الارتقاء بالمبادرات التي من شأنها تعزز الإيجابية والتحفيز والالهام للموظف لضمان استمرارية رضا الموظفين ورفع مستوى سعادتهم والايجابية في بيئة العمل، وذلك دعماً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في جعل حكومة دبي أسعد بيئة عمل في العالم وللمضي قدماً في مواكبة مئوية الإمارات 2071 .

وأشار إلى أن الكادر البشري هو مفتاح النجاح لكل جهة ..لافتا إلى أن تصنيف الدائرة ضمن العشر الأوائل على مستوى الشرق الأوسط يؤكد التزام جمارك دبي وسعيها المتواصل في اسعاد موظفيها من خلال التميّز المهني وتوفير بيئة عمل مثالية من مختلف النواحي.

وأكد الغفاري أن هذا التصيف نضعه نصب أعيننا لتحقيق الاستدامة في السعادة الوظيفية وخلق تجربة وظيفية استثنائية إذا تعطي الدائرة أولوية استراتيجية في كافة مشاريعها ومبادراتها وخططها لتحقيق هذا الجانب تحقيقاً لتوجهات الحكومة الساعية في رفع مستوى سعادة الموظفين.

واختتم حديثة بتقديم الشكر لموظفي جمارك دبي حيث إن هذا التصنيف جاء نتيجة لجهودهم المبذولة في دعم بيئة العمل واخلاصهم وتفانيهم في الوصول بجمارك دبي إلى التميز ليس محلياً فقط وإنما إقليمياً وعالمياً أيضا وهذا يأتي من ثقتهم وفخرهم ببيئة عملهم.

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