حكومة الإمارات تعزّز قدرات الموظفين في الأردن وأوزبكستان

المصدر: دبي ■ وام

عقدت حكومة دولة الإمارات برامج وورشاً تدريبية «افتراضية» لمئات من المسؤولين والموظفين الحكوميين في المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية أوزبكستان، ركزت على تعزيز مفاهيم التنافسية والقدرات القيادية، وتمكين المشاركين من تطوير مهاراتهم وخبراتهم لتولي أدوار تسهم في تعزيز تنافسية البلدين وبناء مستقبل أفضل.

جاء ذلك، في إطار اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين حكومة الإمارات وحكومتي الأردن وأوزبكستان، الهادفة لتحديث وتطوير العمل الحكومي وتأهيل الكوادر والقيادات الحكومية، وتعزيز تبادل الخبرات والتجارب الناجحة، وابتكار نماذج عمل جديدة لتعزيز تنافسية هذه الدول بالاستفادة من تجربة الإمارات الناجحة في العمل الحكومي.

وأكد مساعد المدير العام للقيادات والقدرات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، الدكتور ياسر النقبي، أن حكومة الإمارات تحرص على تعزيز تبادل المعرفة مع حكومات العالم ومشاركة خبراتها وتجاربها المتميزة في العمل الحكومي، ما يسهم في رفع الجاهزية وتعزيز القدرات لاستباق ومواجهة التحديات المستقبلية.

وقال النقبي إن التركيز على مفاهيم التنافسية والقدرات القيادية يعكس الرؤية الشاملة للشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي التي تغطي مجالات بناء حكومة المستقبل كافة، وتركز على تعزيز التميز والابتكار والارتقاء بالأداء وتبنّي التكنولوجيا المتقدمة والتحول الرقمي، ما يدعم جهود الحكومات لضمان مستقبل أفضل لمجتمعاتها.

وضمن اتفاقية الشراكة في التحديث الحكومي بين الإمارات والأردن تم عقد ورشة عمل افتراضية، بعنوان «تجربة دولة الإمارات في التنافسية العالمية»، استضافها مركز القيادات الحكومية في معهد الإدارة العامة الأردني، وشارك فيها عدد من الأمناء والمديرين العامين والموظفين في الحكومة الأردنية، بهدف الاستفادة من التجربة الإماراتية في التنافسية لتحسين ترتيب الأردن في مؤشرات التنافسية العالمية.

وركّزت ورشة العمل على تجربة دولة الإمارات في التنافسية العالمية، ومفاهيم التنافسية، ودورها في دعم مسيرة التنمية والتطوير وتعزيز مكانة الدول، وأفضل ممارسات التنافسية العالمية، والإجراءات والمبادرات التي يمكن أن تسهم في تحسين تنافسية الأردن.

كما تعرّف المشاركون في الجلسة الى تجربة الإمارات الرائدة في تتبع المؤشرات الدولية لتحقيق نتائج إيجابية فيها، ودور المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في رسم نطاق عمل التنافسية في إطار تحكمه مجموعة من السياسات الحكيمة، وأفضل الممارسات العالمية، التي عززت جهود دولة الإمارات لبناء اقتصاد مستدام بالاستفادة من مزايا التنافسية.

وأدار الجلسة مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالإنابة، حنان أهلي، بمشاركة المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع التنافسية والرئيس التنفيذي للابتكار في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، مالك المدني، ونخبة من المتحدثين.

كما عقدت فرق العمل المشتركة بين حكومتي دولتي الإمارات وأوزبكستان، ورشاً تدريبية تفاعلية افتراضية، بعنوان «الحضور القيادي للمرأة»، شاركت فيها نخبة من القيادات النسائية من الجهات الحكومية والخاصة والمجتمعية في أوزبكستان بهدف تبادل الخبرات وقصص النجاح الملهمة في تمكين المرأة في البلدين، وذلك في ضوء تجربة الإمارات الناجحة في تمكين المرأة، وترسيخ دورها القيادي في العمل الحكومي لبناء قدرات الموظفات في الجهات الحكومية الأوزبكية، وتعزيز قدراتهن وتمكينهن من فرص التطور الوظيفي وتولي أدوار قيادية في تنفيذ خطط التنمية المستدامة.

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