محمد بن راشد يبحث مع رئيس الوزراء الماليزي الشراكة الاستثمارية في الموانئ والأمن الغذائي

المصدر: دبي - وام

أكّد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ضرورة دفع عجلة الاقتصاد العالمي وازدهاره وتنميته بعد محاصرة جائحة فيروس كورونا، والحد من انتشارها وآثارها السلبية على مسيرة التنمية المستدامة في شتى الميادين.

جاء ذلك، خلال استقباله في قصر سموه في زعبيل مساء أمس، رئيس وزراء ماليزيا الصديقة محي الدين ياسين، الذي يقوم حالياً بزيارة عمل إلى الدولة. ورحّب سموه بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، بالضيف متمنياً له زيارة ناجحة للدولة تثمر نتائج طيبة على صعيد التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك.

وتجاذب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ومحي الدين ياسين، أطراف الحديث حول بناء شراكة اقتصادية واستثمارية بين البلدين وزيادة حجم التبادل التجاري بين الطرفين بما يعود بالخير والمنفعة على شعبيهما الصديقين.

وتطرق الحديث بين سموه والضيف إلى أهمية الشراكة الاستثمارية فى قطاعات الموانئ والطاقة النظيفة والتصنيع والأمن الغذائي وغيرها من المجالات المتاحة لدى البلدين.

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