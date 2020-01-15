«المعاشات» تطلق «تكافلنا يؤمّن مستقبلنا»

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن إطلاق حملة توعية باسم «تكافلنا يصنع حاضرنا ويؤمن مستقبلنا»، بهدف التأكيد على دور التكافل الاجتماعي الذي يتميز به صندوق المعاشات في تعزيز سبل الرعاية الاجتماعية، وتوفير الحياة الكريمة للأجيال الحاضرة والمقبلة.

وقالت المدير التنفيذي لقطاع المعاشات في الهيئة، حنان السهلاوي، إن التكافل الاجتماعي مبدأ نص عليه دستور الدولة بتأكيده أهمية التكافل والرعاية في المجتمع بالمادة (14) التي جاء فيها أن «المساواة والعدالة الاجتماعية وتوفير الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين من دعامات المجتمع والتعاضد والتراحم صلة وثقى بينهم»، وشملت هذه الرعاية العديد من الفئات مثل الأرمل، والأبناء القصر، والعاجزين عن رعاية أنفسهم، وأصحاب الهمم، وكبار المواطنين وغيرهم.

وأوضحت أن قانون هيئة المعاشات الذي استقى مبادئه من دستور الدولة جاء معززاً وداعماً لهذه التكافلية من خلال التأكيد على توفير الحماية التأمينية للمؤمن عليهم وعائلاتهم ضد المخاطر التي قد يتعرض لها المؤمن عليه وهو على رأس عمله، سواء كانت هذه المخاطر طبيعية مثل الشيخوخة والوفاة الطبيعية أو غير طبيعية مثل العجز أو الوفاة الإصابية، كما تمتد هذه الرعاية للمتقاعد ومن كان يعيلهم من بعده.

وأضافت أن قانون المعاشات يمنح المؤمَّن عليه الحق في المعاش التقاعدي عند التعرض لمانع طبي يفقده القدرة على العمل، كما يوفر للمستحقين حصة من المعاش تستمر حتى خروج آخر مستحق فيه، كما قد يتم صرف المعاش لمستحق آخر لا تزيد مدة اشتراكه في التأمين على شهر واحد، الأمر الذي يبرز مظاهر التأمين في القانون.