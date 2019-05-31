تخفيض رسوم تسجيل عقود المساطحة في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

أصدر المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قراراً بتعديل رسوم خدمات البلدية المتعلقة بتسجيل عقود مساطحة المشروعات في أبوظبي، بما يشجع الاستثمار، ويحد من تضخم كلفة المشروعات، على أن تطبق التغييرات فوراً.

وبحسب القرار، سيخفض رسم تسجيل عقود المساطحة من 4% من إجمالي الإيرادات إلى 2% أو 1%، أو إعفائها حسب تصنيف المناطق، سواء حيوية أو نامية، وحسب نوع تخصيص الأرض، سواء كان تجارياً أو استثمارياً أو ترفيهياً أو مناطق عامة أو زراعياً أو صناعياً أو غيره، مع سقف مالي للمشروعات الخدمية والتعليمية والصحية بحد أقصى 500 ألف درهم، والصناعية بحد أقصى مليون درهم، ما من شأنه أن يشجع المستثمرين على إقامة المشروعات.

ويأتي القرار ضمن سلسلة الحزم التحفيزية التي تقدمها حكومة أبوظبي للمستثمرين، وتشجيع إنشاء المشروعات في قطاعات متنوعة، تدعم الاقتصاد المحلي، وتخلق وظائف جديدة.

ووفقاً للقرار، فسيكون مقابل الإيجار للأراضي المخصصة من الحكومة للمستفيد بطريقة مباشرة، وبحيث تبلغ القيمة الإيجارية للقدم المربعة 75 فلساً في مدينة أبوظبي، و50 فلساً في مدينة العين، و25 فلساً في منطقة الظفرة.

ومنح القرار مستأجري الأراضي الصناعية والأراضي المؤجرة من الحكومة بطريقة مباشرة حق تأجيرها للغير، شريطة الحصول على موافقة البلدية المعنية، على أن تسجل العقود كافة وفق التشريعات السارية. وحدد القرار رسم تسجيل تحصل البلدية المعنية عليه من المستأجر على عقود الإيجار للأراضي والعقارات الصناعية والأراضي والعقارات المؤجرة من الحكومة من قيمة كل عقد، بألا تقل عن 5% ولا تزيد على 10%.

كما أتاح القرار تقسيط رسوم تسجيل عقد المساطحة على عدد سنوات العقد، وابتداءً من تشغيل المشروع، باستثناء الأراضي الصناعية المخصصة للمواطنين. وأعفى القرار المدارس الخاصة التي يقل معدل رسومها الدراسية عن 20 ألف درهم، من رسوم تسجيل عقد المساطحة وفق البيانات المالية من دائرة التعليم والمعرفة.