شراكة استراتيجية بين الإمارات وأوزبكستان تتضمن 57 مبادرة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

استقبلت دولة الإمارات وفداً حكومياً رفيع المستوى من جمهورية أوزبكستان، برئاسة نائب رئيس الوزراء الأوزبكي، عزيز عبدالحكيموف، وأكثر من 60 شخصية حكومية، بهدف تفعيل الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، التي تتضمن 57 مبادرة للتعاون في مجالات التحديث الحكومي، والاطلاع على منظومة العمل الحكومي في الإمارات، وأهم البرامج والمبادرات الهادفة لترسيخ نموذج حكومي متطور، يسهم في الارتقاء بمنظومة العمل الحكومي.

كما تتضمن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الاستفادة من نماذج حكومة دولة الإمارات في التحديث وقياس الأداء وتقديم الخدمات، إلى جانب تشكيل مجموعات عمل في مجالات الاستراتيجية، والأداء، والابتكار، والبرمجة، ومستقبل التعليم، والاقتصاد، والتنافسية، وممارسة الأعمال.

وتهدف الزيارة إلى تفعيل محاور اتفاقية الشراكة التي تتضمن 17 محوراً، إضافة إلى الإعداد لإطلاق 57 مبادرة للتعاون المشترك خلال العام الجاري، تركز على تحسين كفاءة الخدمات والأداء المؤسسي، وتأهيل القيادات، وبناء القدرات والكفاءات، من خلال مشاركة نموذج العمل الإماراتي في هذه المجالات.

وأكد وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، محمد عبدالله القرقاوي، أن «الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أصبحت وجهة دولية لحكومات العالم في مجال التحديث الحكومي». وقال إن «خبرات دولة الإمارات في التحديث الحكومي هي خبرات عالمية، وتدعم موقع الدولة وسمعتها كعاصمة للتطوير الإداري لحكومات العالم».

وأضاف القرقاوي أن «نموذج حكومة الإمارات أصبح قابلاً للتصدير، ونعمل مع مجموعة من الدول الصديقة الراغبة في تبني النموذج بشكل شامل».

ويعد الوفد الأوزبكي الأكبر من نوعه الذي يشارك في زيارة خارجية، وهو يضم كبار المسؤولين من الوزراء ونواب الوزراء في عدد من الوزارات والهيئات الحكومية في حكومة أوزبكستان، التي تمثل القطاعات الرئيسة الاجتماعية والاقتصادية والخدمية، ومنها الصحة والتعليم والعلوم والنقل والسياحة والاستثمار وغيرها.

وتأتي الزيارة خلال أقل من شهر من توقيع مذكرة الشراكة الاستراتيجية بين حكومة الإمارات والحكومة الأوزبكية.

وتشهد زيارة الوفد الأوزبكي زيارات ميدانية لعدد من الجهات الحكومية في الدولة، وعقد اجتماعات وورش لفرق العمل المشتركة من حكومتي البلدين لاستعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتفعيل محاور اتفاقية الشراكة التي تتضمن 17 محوراً، إضافة إلى الإعداد لإطلاق 57 مبادرة للتعاون خلال العام الجاري، تركز على تحسين كفاءة الخدمات والأداء المؤسسي، وتأهيل القيادات، وبناء القدرات والكفاءات، من خلال مشاركة نموذج العمل الإماراتي في هذه المجالات.

وتشمل الشراكة بين الحكومتين مجموعة من المحاور التي تركز على تبادل المعرفة، والاستفادة من الخبرات والنماذج التطويرية في العمل الحكومي، بما يسهم في تعزيز مستوى العمل الحكومي في أوزبكستان.

كما تتضمن تشكيل مجموعات عمل وخبراء لدعم المبادرات المختلفة والمشروعات المشتركة في مجالات المسرعات الحكومية، والجودة الحكومية، والخدمات الحكومية، والتطبيقات الذكية الحكومية، والاستراتيجية والخطط الوطنية، والأداء الحكومي، والابتكار الحكومي، وبرامج القيادات، والبرمجة، ومستقبل التعليم والاقتصاد، والتنافسية العالمية، وسهولة ممارسة الأعمال، وغيرها.

وتشهد العلاقات الثنائية بين الإمارات وأوزبكستان تطوراً ملحوظاً منذ زيارة رئيس جمهورية أوزبكستان، الرئيس شوكت ميرضيائيف، إلى الإمارات في مارس الماضي، وتوقيع حكومتي البلدين في أبريل الماضي اتفاقية لتحديث وتطوير العمل الحكومي في أوزبكستان، والارتقاء بالأداء خلال السنوات الثلاث المقبلة، وذلك خلال زيارة الوفد الإماراتي إلى طشقند.

محمد القرقاوي:

«الإمارات بقيادة خليفة بن زايد وتوجيهات محمد بن راشد وجهة لحكومات العالم في التحديث الحكومي».

«نموذج حكومة الإمارات قابل للتصدير.. ونعمل مع مجموعة من الدول الصديقة الراغبة في تبني النموذج بشكل شامل».

«خبرات الإمارات في التحديث الحكومي عالمية.. وتدعم موقعها كعاصمة للتطوير الإداري لحكومات العالم».

تشكيل مجموعات عمل في مجالات الاستراتيجية والأداء والابتكار والبرمجة ومستقبل التعليم والاقتصاد والتنافسية وممارسة الأعمال.