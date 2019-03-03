بلدية أبوظبي ملتزمة حماية العمال في المواقع الإنشائية

المصدر: أبوظبي - وام

أكدت مديرة إدارة البيئة والصحة والسلامة في بلدية أبوظبي، الدكتورة هدى السالمي، التزام البلدية حماية حياة العمال، وصون صحتهم وسلامتهم، والسعي نحو توفير بيئة عمل صحية وآمنة لهم، والتأكد من تطبيق اشتراطات ومتطلبات ومعايير البيئة والصحة والسلامة في قطاع البناء والإنشاء، حسب مواصفات مركز أبوظبي للسلامة والصحة المهنية.

جاء ذلك بمناسبة ورشة العمل التوعوية التي نظمتها إدارة البيئة والصحة والسلامة في بلدية مدينة أبوظبي، حول معايير البيئة والصحة والسلامة في المواقع الإنشائية في مدينة خليفة، بالتعاون مع مركز أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير)، وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات).

وقالت السالمي إن البلدية حريصة على رفع مستوى الوعي والتثقيف في قطاع البناء والإنشاء، من خلال تنظيم العديد من ورش العمل التدريبية التوعوية على مدار العام، ومساعدة الكيانات العاملة في قطاع البناء والإنشاء على تطوير أنظمة إدارة البيئة والصحة والسلامة الخاصة بها، بما يتطابق مع معايير ومتطلبات نظام إدارة البيئة والصحة والسلامة في أبوظبي.

ودعت الكيانات العاملة في قطاع البناء والإنشاء من المقاولين والاستشاريين والمطورين غير المسجلين، إلى أهمية التسجيل في نظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية (أوشاد).